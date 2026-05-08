Este fin de semana millones de personas le rendirán un merecido homenaje a las madres que son parte fundamental del núcleo familiar, no solo por dar vida, sino por la protección y el amor incondicional que brindan a sus hijos.

Aunque la celebración a las madres no debería limitarse a un solo día, el hecho de que se les dedique una fecha especial para honrarlas es una valiosa oportunidad para que los hijos les demuestren su amor y gratitud. Si bien no es indispensable una gran celebración, cualquier detalle es bien recibido: desde una tarjeta hasta flores, chocolates, una invitación a comer o cualquier artículo que sea de su agrado.

Los orígenes de esta tradición se remontan a las civilizaciones antiguas, donde se les rendía culto a las deidades consideradas como las generadoras de vida. En el antiguo Egipto, la diosa Isis, conocida también como la “Gran Madre” era objeto de homenaje y adoración. En la civilización griega, la madre de los dioses del Olimpo era Rea, mientras que en el Imperio Romano se le rendía culto a Cibeles como la Diosa Madre.

Con la llegada del catolicismo a Europa, el culto a estas deidades se trasladó a la Virgen María, madre de Jesús de Nazaret. El papa Pío IX se encargó de institucionalizar esta fecha al declarar el 8 de diciembre de 1954 como el Día de la Madre, en honor a la Inmaculada Concepción.

La celebración del Día de las Madres varía en cada país, aunque la mayoría las festeja en mayo, durante la primavera. Algunos, sin embargo, celebran la fecha en pleno invierno. Los noruegos, por ejemplo, tienen su festejo en febrero y los indonesios en diciembre.

Celebración en Estados Unidos

En Estados Unidos, el Día de la Madre se comenzó a celebrar gracias a los esfuerzos de dos grandes mujeres: la poetisa y activista Julia Ward Howe y Anna Reeves Jarvis. Esta última llevó a cabo una intensa campaña por todo el territorio estadounidense para lograr que las madres fueran reconocidas con un día especial. Finalmente, en 1914 el entonces presidente Woodrow Wilson declaró de manera oficial que el Día de las Madres se celebrara en Estados Unidos el segundo domingo de mayo.

Pero a partir de 1965, el Día de las Madres se trasladó al primer domingo de mayo, tal y como se celebra en la actualidad.

En México, el Día de las Madres se festeja cada 10 de mayo desde 1922, gracias a la iniciativa del entonces secretario de Educación Pública, José Vasconcelos y del periodista Rafael Alducín, fundador del diario Excélsior.

El 13 de abril de 1922 Alducín puso una convocatoria en la primera plana de Excélsior para pedirle al gobierno la institucionalización de un día dedicado a las madres “con el propósito de enaltecer en vida o en memoria a quienes nos dieron el ser”.

En 1944, el entonces presidente Manuel Ávila Camacho colocó en la zona centro de la Ciudad de México el llamado Monumento a la Madre, de José Villagrán García y Luis Ortiz Monasterio. La obra fue inaugurada el 10 de mayo de 1949 por el siguiente mandatario, Miguel Alemán Valdés, con una placa de bronce que tiene la inscripción: “A quien nos amó antes de conocernos”.

El monumento tuvo que ser reconstruido debido a que el terremoto del 19 de septiembre de 2017 le causó graves daños.

Debido a que las fechas para celebrar a las madres no son las mismas en Estados Unidos y en Latinoamérica, a menudo las familias pertenecientes a esta última región celebran a sus progenitoras dos veces.

Otros países que festejan a las mamás el 10 de mayo son Guatemala, El Salvador, Belice, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, India, Malasia, Pakistán y Singapur. En Venezuela la celebración es el segundo domingo de mayo; en Argentina es el tercer domingo de octubre y en España el primer domingo de mayo.