En el calendario de las fiestas patrias de México, el Cinco de Mayo ocupa un lugar especial. Es la fecha en la que se conmemora la histórica batalla de Puebla en el cerro de Loreto, donde en 1862 un contingente de soldados y campesinos mexicanos, armados en su mayoría con lanzas y machetes, derrotaron al ejército invasor de Francia, el más poderoso de su tiempo.

El emperador francés de ese entonces, Napoleón III, decidió invadir México con el pretexto de que el presidente Benito Juárez había pedido una prórroga para pagar su deuda externa a Europa. El plan de Napoleón III era establecer una monarquía favorable a Francia, explotar las materias primas mexicanas y extender después su imperio hasta Estados Unidos.

Aunque la victoria que México obtuvo en el cerro de Loreto no duró mucho tiempo porque después las tropas francesas se apoderaron de la Ciudad de México y Napoleón III impuso como emperador a Maximiliano de Habsburgo, la gesta de Puebla quedó registrada como uno de los grandes acontecimientos de la historia de México.

Como es de sobra conocido, el imperio francés terminó de manera trágica cuatro años después con el fusilamiento de Maximiliano en Querétaro.

Hoy en día la Batalla de Puebla se recuerda en México con ceremonias oficiales y desfiles, sobre todo en ese estado. Pero a nivel nacional la fecha se conmemora de manera más bien modesta, opacada por la gran celebración del Día de la Independencia, que se festeja en todo su esplendor el 16 de septiembre.

A diferencia de México, el Cinco de Mayo ha adquirido en Estados Unidos los tintes de una gran celebración, sobre todo entre los mexicanos que viven en California, Texas, el sur de Arizona, Nuevo México, Chicago y Nueva York. Muestra de ello son los numerosos desfiles que se organizan en las escuelas de comunidades latinas, los menús especiales en los restaurantes, los festivales artísticos como la Fiesta Broadway en Los Ángeles y las ofertas en las tiendas departamentales.

Las razones del por qué el Cinco de Mayo ha cobrado más popularidad en Estados Unidos que en México son variadas. Algunos historiadores consideran que se debe a que la derrota de los franceses en México evitó que Napoleón III intentara intervenir en Estados Unidos durante la guerra civil de este país. Otros piensan que ayudó a que las fuerzas federales triunfaran contra los estados esclavistas del sur, con los que simpatizaba Francia.

California, cuna de las grandes celebraciones

Lo cierto es que, desde 1864, el sur de California se convirtió en la cuna de las grandes celebraciones del Cinco de Mayo. La primera conmemoración se llevó a cabo en la Placita Olvera, en el centro de Los Ángeles, con una ceremonia cívica y cultural, acompañada de convivios familiares y la degustación de platillos mexicanos y bebidas como la cerveza y el tequila.

De acuerdo con el historiador Juan Gómez Quiñones, los festejos de esa época tenían como propósito fomentar el nacionalismo de los mexicanos que vivían en Los Ángeles.

Pero fue hasta mediados de la década de 1960 cuando los festejos empezaron a cobrar una gran popularidad. En ese entonces, varios líderes latinos encabezados por Carlos Muñoz Jr. profesor de Estudios Étnicos de la Universidad de California en Berkeley, iniciaron un movimiento para conmemorar una fecha histórica latina de importancia.

Lo lógico hubiera sido que eligieran el 16 de septiembre, cuando se festeja la Independencia de México y Centroamérica. Pero, según Muñoz, optaron por el Cinco de Mayo porque en las escuelas primarias y secundarias en septiembre apenas empieza el año escolar y era difícil para esa fecha tener festivales bien organizados.

El profesor de UCLA (Universidad de California en Los Ángeles), David Hayes Bautista, quien ha investigado muy a fondo el tema e incluso es autor de un libro, sostiene que el Cinco de Mayo se creó por los mexicanos a mediados del siglo XIX con un significado que ha cambiado con los años, pues pasó de ser una fecha nostálgica en 1930 a una expresión de patriotismo en 1940, lo que dio pauta al nacimiento del poder chicano en 1960.

Con el paso del tiempo, el Cinco de Mayo se ha convertido en la fiesta mexicana por excelencia en Estados Unidos y se celebra prácticamente en todas las grandes ciudades del país, desde Chicago, Los Ángeles y Nueva York hasta Phoenix y Washington. Aunque la fecha es aprovechada por los comerciantes como una gran oportunidad para que la gente festeje y compre, los historiadores recuerdan que no debe olvidarse que el Cinco de Mayo es sinónimo de amor a la patria, defensa de la soberanía y dignidad humana.