Batalla de Puebla: ¿por qué es tan importante el 5 de mayo?

México, Estados Unidos y las comunidades mexicanas a lo largo del mundo festejan un aniversario más de la Batalla de Puebla este 5 de mayo, en conmemoración de una de las grandes victorias y hazañas de la historia del ejército mexicano.

Este festejo que ha traspasado fronteras tiene su origen en un conflicto internacional que terminó en una guerra en territorio mexicano durante la segunda mitad del siglo XIX. Debido a la Guerra de Reforma, Benito Juárez, entonces presidente de México, suspendió el pago de la deuda externa a otros países, lo que provocó el malestar de algunas naciones.

El gobierno de Juárez logró un acuerdo con Inglaterra, España y Francia, que habían enviado sus tropas a territorio mexicano ante el conflicto, con lo que evitó un enfrentamiento. Sin embargo, el gobierno francés decidió ignorar los Tratados de La Soledad e intervino México.

Al comando de Charles Ferdinand Latrille, el ejército francés incursionó en el país y se preparaba para llegar a la Ciudad de México. Conocedor de esto, Juárez ordenó contener a las tropas extranjeras en Puebla y creó el Ejército del Oriente, que estuvo a cargo del general Ignacio Zaragoza.

Zaragoza y el ejército mexicano, integrado en su mayoría por indígenas y civiles sin experiencia previa en combate, defendieron el Fuerte Guadalupe ante los ataques franceses. La Batalla de Puebla comenzó a las 09:00 horas el 5 de mayo de 1862 y se extendió por varias horas.

Ante los malogrados intentos de doblegar a los elementos mexicanos, la tropa francesa inició la retirada, a pesar de ser considerado uno de los ejércitos más poderosos del mundo, con lo que se consumó la victoria militar más importante en la historia de México.

Estados Unidos adopta el 5 de mayo como una celebración

Ante la hazaña de Zaragoza y sus hombres, el 5 de mayo de 1867 algunos mexicanos celebraron el triunfo del ejército de México en el estado de Texas, en donde nació el general Zaragoza previo a la adición de esta entidad a Estados Unidos.

Desde entonces, los mexicanos adoptaron esta fecha como un símbolo de la opresión que vivían y a partir de ese momento el festejo se extendió en otras comunidades latinas en Estados Unidos. En la década de 1960 y 1970 el 5 de mayo se ligó con los movimientos civiles y chicanos, quienes expresaban su orgullo por sus raíces mexicanas.

Actualmente, el 5 de mayo es la celebración mexicana más importante en los Estados Unidos y a menudo es confundida con el Día de la Independencia de México.