Al menos en México, se celebra el Día de las Madres cada 10 de mayo desde 1922, según refiere el extinto Conaculta (Consejo Nacional para la Cultura y las Artes), hoy conocida como la Secretaría de Cultura.

Según el histórico festejo, se eligió mayo por ser el mes consagrado de la Virgen de Guadalupe y, se escogió el día 10, porque en aquellos años en el país azteca, se pagaban los sueldos en las decenas.

Algunos historiadores refieren que, se tiene registro del primer festejo del Día de las Madres en México, en el año 1913 en Oaxaca, cuando la esposa de un presbítero halló una revista donde se comentaba del festejo; por lo que ella decidió instaurarlo.

Cabe mencionar que México fue el primer país en América Latina en sumarse a esta conmemoración; pero fue hasta el 10 de mayo de 1949 que adquirió relevancia, cuando se erigió una gran escultura en honor a la madre, ubicada actualmente en la avenida Insurgentes Norte, en la capital del país.

En Estados Unidos, el origen del Día de las Madres data de 1865, cuando el país recién salía de la denominada Guerra de Secesión. Y fue la activista Ann Maria Reeves, quien organizó reuniones de madres a las que llamó “Reuniones del Día de las Madres”, con el objetivo de compartir experiencias.

Años más tarde, en 1870, la activista estadounidense, Julia Ward Howe, llamó a las mujeres para unirse y promover la paz en el mundo, como un reclamo y en memoria de las víctimas de la Guerra Franco-prusiana. Sin embargo, fue hasta 1907, cuando la muerte de una de las madres que era miembro de las “Reuniones”, motivó a sus pares a exigir al gobierno que dedicara el segundo domingo del mes de mayo como el Día de las Madres.

En 1914, se oficializó el Día de las Madres en EE. UU.; y otros países como Colombia, Venezuela, Uruguay, Perú, Puerto Rico, Honduras y Chile, se unieron al festejo en el mismo día.

Las diferentes fechas del Día de las Madres en algunos países:

España: primer domingo de mayo

Rusia y países del Este: hacen coincidir el Día de las Madres con el Día Internacional de la Mujer (8 de marzo)

Corea del Sur: 8 de mayo

México: 10 de mayo

Guatemala, El Salvador, Belice, Catar, Emiratos Árabes Unidos, India, Malasia, Omán, Pakistán y Singapur: 10 de mayo

Argentina: tercer domingo de octubre

Japón: segundo domingo de mayo

Francia: último domingo de mayo

EEUU, Venezuela, Colombia, Uruguay, Perú, Puerto Rico, Honduras y Chile: segundo domingo de mayo

Panamá: 8 de diciembre, cuando también se festeja el Día de la Inmaculada Concepción