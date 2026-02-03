El Mes de la Historia Negra se celebra todos los años en febrero para reconocer las aportaciones de la comunidad afrodescendiente y el papel fundamental que ha desempeñado en el desarrollo de Estados Unidos.

La celebración tiene también el propósito de honrar la larga lucha de los afroamericanos en este país para terminar con los abusos, la discriminación y la segregación racial que han sufrido desde que en 1619 los empezaron a traer como esclavos a este país.

Además de Estados Unidos, la fecha ha recibido un reconocimiento oficial en Canadá, donde también se celebra en febrero, y en Irlanda, los Países Bajos y el Reino Unido, donde se conmemora en octubre.

El origen del Mes de la Historia Negra se remonta a 1915, medio siglo después de la abolición de la esclavitud en Estados Unidos, declarada en la Enmienda 13.

De acuerdo con la publicación History.com, la idea de instituir esta fecha se debe al historiador Carter G. Woodson, quien en 1915 viajó de su hogar en Washington D.C. a Chicago para participar en los festejos del 50 aniversario de la emancipación de la comunidad afroamericana. Este evento lo inspiró para crear la ASNLH (Asociación para el Estudio de la Vida y la Historia de los Negros), junto con el destacado ministro Jesse E. Moorland.

Woodson creía que era muy importante que tanto la población en general como las personas afrodescendientes conocieran sus raíces y se sintieran orgullosos de su cultura y de sus logros.

Estudio de la historia y la cultura

Con el tiempo, la organización ASNLH cambió su nombre al de ASALH (Asociación para el Estudio de la Vida y la Historia de los Afroamericanos). En 1926, este grupo empezó a patrocinar la semana de la Historia de los Negros y eligió para el evento la segunda semana de febrero. El propósito era que coincidiera con los cumpleaños del presidente Abraham Lincoln, quien abolió la esclavitud, y Frederick Douglass, un prominente activista y escritor que luchó para lograr la emancipación de los afroamericanos durante la Guerra de Secesión (1861-1865).

A partir de la celebración de este evento, muchas escuelas y comunidades en toda la nación se inspiraron para organizar celebraciones locales que incluían actuaciones de artistas, lecturas y creación de clubes para el estudio de la historia negra.

Cada año, la celebración cobró más fuerza y por ello, en 1976, el entonces presidente Gerald Ford decidió instituir de manera oficial el Mes de la Historia Negra para aprovechar la oportunidad de honrar las aportaciones, a menudo ignoradas, de los afrodescendientes en Estados Unidos en todas las áreas.

La lista de contribuciones de los afroamericanos es inmensa y abarca desde los pioneros que dedicaron su vida para que su comunidad pudiera avanzar y obtener derechos plenos como Frederick Douglas, Martin Luther King Jr.,Malcolm X y Rosa Parks, hasta los líderes actuales en campos tan diversos como el deporte, el arte, la cultura, la política y la ciencia.

En años recientes, la fecha ha cobrado una relevancia especial por el auge de movimientos sociales como el de Black Lives Matter que buscan terminar con el racismo y la injusticia social que imperan en el sistema policial y de justicia penal de Estados Unidos.

Desde que se estableció el Mes de la Historia Negra, cada año se elige un tema específico que lo represente.

Para este año, se escogió el tema de ‘Resistencia Negra’, para poder recordar y celebrar a quienes han resistido la opresión. Según la ASALH, “Este es un llamado a todos, dentro y fuera de la academia, para estudiar la historia de las respuestas de los estadounidenses negros para establecer espacios seguros, donde la vida negra pueda ser sostenida, fortalecida y respetada”.