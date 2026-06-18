¿Cuánto tiempo deberías pasar sentado para evitar problemas de salud? Investigadores responden

Estar sentado durante demasiado tiempo puede aumentar el riesgo de obesidad y de padecer cáncer y enfermedades cardíacas.

Sin embargo, un nuevo estudio realizado por investigadores chinos a lo largo de una década sugiere que pasar muy poco tiempo sentados también podría ser sumamente arriesgado para la salud general de algunas personas.

El estudio realizado con más de 41.000 adultos chinos reveló que el menor riesgo se daba cuando las personas permanecían sentadas un promedio de cuatro horas. Estar sentado menos de dos horas o más de seis horas se asoció con un mayor riesgo de sufrir consecuencias negativas para la salud.

¿Por qué ocurre esto?

Los investigadores señalan que existen diferentes beneficios y desventajas para cada persona, incluyendo un menor riesgo de sufrir lesiones musculoesqueléticas en personas activas. Esto es especialmente cierto para quienes realizan trabajos físicamente exigentes y podrían beneficiarse de una menor tensión musculoesquelética o un menor tiempo de recuperación.

open image in gallery ¿Cuánto tiempo deberíamos pasar sentados al día? Un grupo de investigadores chinos podría haberlo aclarado ( Getty Images/iStock )

“Si bien estar sentado en exceso sigue siendo perjudicial, nuestros hallazgos sugieren que la relación entre estar sentado y la salud depende del contexto”, explicaron los investigadores en un comunicado, y continuaron: “En personas muy activas, estar sentado durante un tiempo moderado puede no ser dañino e incluso podría ser beneficioso”.

Una evaluación posterior reveló que el tiempo promedio que las personas pasan sentadas cada día podría determinar qué es lo que más beneficia su salud y reduce su riesgo de muerte por cualquier causa.

Más de la mitad de los adultos chinos pasan menos de cuatro horas sentados al día. Estas personas experimentaron efectos positivos al sustituir 30 minutos de actividad física por sueño o sedentarismo durante un periodo de 11 años. Su riesgo de muerte disminuyó entre un 4 % y un 6 %.

Sin embargo, las personas que permanecían sentadas más de cuatro horas al día experimentaron un beneficio similar o mayor al sustituir 30 minutos de estar sentadas por actividad física.

“Estos hallazgos concuerdan con las recomendaciones actuales de reducir el sedentarismo excesivo y aumentar la actividad física”, señaló la revista Journal of Sport and Health Science en un comunicado adjunto.

open image in gallery El estudio revela que las personas que permanecen sentadas más de cuatro horas al día obtienen beneficios al aumentar su actividad física ( Getty )

Cabe destacar que el estudio se basa en años de investigación que indican que permanecer sentado durante demasiado tiempo puede ser increíblemente perjudicial para la salud, incluso en adultos jóvenes y activos.

Según investigadores de la universidad UC Davis, estar sentado durante ocho horas al día, como hace más de uno de cada cuatro estadounidenses, aumenta el índice de masa corporal y eleva el colesterol.

Según la Clínica Mayo, permanecer sentado durante más de ocho horas al día sin realizar actividad física aumenta el riesgo de muerte de forma similar a los riesgos derivados de la obesidad y el tabaquismo.

El estadounidense promedio pasa sentado más de seis horas al día.

“Los estudios han demostrado que estar sentado durante más de seis a ocho horas al día se asocia con un aumento del 125 % al 150 % en el riesgo de sufrir eventos cardiovasculares”, dijo Callie Davies, médica especialista en medicina deportiva de la Clínica Mayo, en un comunicado.

Traducción de Sara Pignatiello