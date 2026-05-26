Chelsea Handler revela con qué famoso chef tuvo la “peor cita” de su vida

Chelsea Handler recordó su breve romance con un famoso chef, a quien describió como “tacaño”.

Durante el episodio del martes del pódcast Let’s Be Honest, de Kristin Cavallari, la comediante de 51 años recibió una pregunta sobre una “mala cita con una celebridad” que nunca hubiera contado antes.

Handler mencionó de inmediato a Bobby Flay, estrella de Iron Chef America, y reveló que ambos se conocieron gracias a un amigo en común. Según contó, comenzaron a hablar por teléfono y a coquetear.

“Estaba en un hotel con unas amigas”, recordó la exconductora de Chelsea Lately. “Él conocía muy bien el hotel y quiso pedir comida para nosotras. Nos dijo: ‘Déjenme encargarme de la comida. Me encanta ese hotel’”.

Sin embargo, Handler aseguró que, después de ordenar la comida, Flay dejó la cuenta para que ellas la pagaran.

open image in gallery Chelsea Handler aseguró que no está interesada en salir con alguien “tacaño” ( Getty Images )

“Y yo pensé: ‘¿Qué?’”, continuó Handler. “Entonces alguien dijo: ‘Ah, sí. Es muy tacaño’. Y ahí pensé: ‘¡Detesto la tacañería!’”.

Además, agregó: “Si alguien es tacaño, no me interesa. Yo soy generosa y me gusta que la gente también lo sea con su dinero”.

A pesar del incómodo episodio con la comida, ambos tuvieron una cita. Sin embargo, según Handler, “no eran compatibles”.

“Fue un desastre”, afirmó, aunque evitó dar más detalles.

The Independent contactó al representante de Flay para solicitar comentarios sobre las declaraciones.

Flay estuvo casado en tres ocasiones: primero con la chef Debra Ponzek, entre 1991 y 1993; luego con la presentadora Kate Connelly, con quien tuvo a su única hija, Sophie, de 30 años, durante su matrimonio entre 1995 y 1998; y más tarde con la actriz de Law & Order: SVU, Stephanie March, entre 2005 y 2015.

Actualmente mantiene una relación con la chef y restauradora Brooke Williamson, de 47 años, con quien sale desde marzo de 2025.

open image in gallery Flay mantiene una relación con la chef y restauradora Brooke Williamson, ganadora de varios premios, desde marzo de 2025 ( Getty )

Meses antes de que se conociera la relación entre Flay y Williamson, el chef apareció en el pódcast de Kristin Cavallari y recordó la vez que intentó invitarla a cenar, aunque ella rechazó la propuesta.

“Te envié un mensaje directo y te dije: ‘Voy a estar una noche en Nashville, ¿quieres salir a cenar conmigo?’”, contó la estrella de Beat Bobby Flay. “Y literalmente me respondiste algo como: ‘Ya estoy saliendo con alguien’”.

Sin embargo, Cavallari recordó la situación de otra manera e insistió en que había dado una explicación distinta. “O creo que dije: ‘Ya no quiero tener citas’. Estaba cansada de salir con gente o algo así”, comentó.

Flay discrepó y respondió: “No, dijiste: ‘¡Ya empecé a salir con alguien!’. Y yo pensé: ‘Solo quiero ir a cenar contigo’”.

Además, el chef habló sobre su visión de las relaciones y aseguró que prefiere una pareja estable antes que volver a casarse. “Claro que me interesa una compañera para toda la vida, pero no creo que sea necesario formalizarlo”, afirmó.

Después de reconocer que el matrimonio “no fue la mejor experiencia” para él, reiteró: “No siento la necesidad de casarme otra vez”.

Traducción de Leticia Zampedri