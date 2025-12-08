Las organizaciones Miss Universo y Miss Universo Jamaica informaron sobre el estado de salud de Gabrielle Henry, Miss Jamaica, que se cayó del escenario de Miss Universo hace unas semanas.

Ambas organizaciones emitieron sendos comunicados el lunes en los que explicaban que Henry sigue recuperándose de las lesiones que sufrió al caerse del escenario el 19 de noviembre durante las rondas preliminares del concurso internacional de belleza celebrado en Tailandia.

Según el comunicado de prensa de Miss Universo, la caída de Henry le provocó “una hemorragia intracraneal con pérdida de conocimiento, una fractura, laceraciones faciales y otras lesiones importantes”

“Ingresó de inmediato a cuidados intensivos en Bangkok, donde permaneció en estado crítico bajo vigilancia neurológica constante, y sigue necesitando supervisión especializada las 24 horas del día”, prosigue el comunicado.

El comunicado añade que trasladarán a Henry a Jamaica en los “próximos días” con un equipo médico de escolta completo y seguirá recibiendo tratamiento en un hospital.

En una declaración adicional de la organización Miss Jamaica, Henry expresó su emoción por volver a casa y que desea “volver a casa y ver a todo el mundo muy pronto”.

Según las imágenes originales que circularon en línea, se observa a Henry posando al frente del escenario con un vestido naranja y tacones altos cuando cae de manera abrupta fuera del escenario.

Horas después, la organización de Miss Universo Jamaica informó en un comunicado en Instagram que había sido trasladada de urgencia al hospital Paolo Rangsit, cerca de Bangkok, donde la atendieron profesionales médicos que confirmaron que no sufría “ninguna lesión que [pusiera] en peligro su vida”.

En una actualización compartida el mes pasado, la organización explicó en una historia de Instagram que la hermana de Henry, la doctora Phylicia Henry-Samuels, está actualmente con Henry y su madre, Maureen Henry, en el hospital donde la están tratando.

No obstante, según el Dr. Henry Samuels, “Gabby no está tan bien como hubiéramos esperado, pero el hospital sigue tratándola como es debido”.

La estrella del concurso permanecerá en la unidad de cuidados intensivos (UCI) durante un mínimo de siete días mientras “los médicos continúan su estrecha vigilancia y cuidados especializados”, indicó el comunicado.

En otra parte de la actualización, la organización pidió a “los jamaiquinos en el país y en toda la diáspora que sigan teniendo a Gabrielle en sus oraciones” durante este “momento profundamente difícil”.

“Pedimos respetuosamente al público y a los usuarios de las redes sociales que eviten compartir comentarios negativos, información errónea o especulaciones que puedan causar más angustia a la familia”, continúa el comunicado.

Y afirma: “Nuestro principal objetivo sigue siendo la recuperación de Gabrielle y el bienestar de sus seres queridos. Rogamos que se mantenga la compasión, la sensibilidad y la privacidad mientras la familia atraviesa este difícil periodo”.