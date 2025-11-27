Los copropietarios de la Organización Miss Universo enfrentan acciones legales en dos continentes, después de que tribunales en Tailandia y fiscales en México emitieron órdenes de arresto relacionadas con acusaciones de fraude y presunto tráfico de drogas, armas y combustible.

El más reciente certamen de Miss Universo, realizado en Bangkok a inicios de este mes, quedó marcado por semanas de controversia.

La empresaria mediática tailandesa Anne Jakapong Jakrajutatip, cuyo grupo JKN Global posee la mitad de la Organización Miss Universo, está ahora sujeta a una orden de arresto emitida por el Tribunal Civil del Sur de Bangkok el 26 de noviembre.

Debía presentarse a una audiencia por un caso de fraude el 25 de noviembre, pero no acudió, lo que llevó al tribunal a emitir la orden, según informó Associated Press. El caso fue presentado por Raweewat Maschamado, quien afirmó que Jakrajutatip lo convenció de comprar bonos corporativos aun cuando su empresa supuestamente no podía pagarlos, lo que provocó pérdidas de 30 millones de baht (930.000 dólares).

Jakrajutatip fue acusada por primera vez en 2023 y quedó en libertad bajo fianza. Sin embargo, el tribunal señaló que su ausencia esta semana la convierte en un riesgo de fuga.

La audiencia fue reprogramada para el 26 de diciembre.

Se desconoce su paradero y tampoco asistió al certamen número 74 de Miss Universo, pese a ser la mayor accionista de la organización.

El Tribunal Civil del Sur de Bangkok emitió una orden de arresto contra Anne Jakapong Jakrajutatip ( Getty )

Según Associated Press, JKN dejó de pagar a sus inversionistas desde 2023 y en 2024 ingresó a un proceso de rehabilitación de deuda ante el Tribunal Central de Quiebras. La empresa arrastra pasivos por cerca de 3 mil millones de baht ( 84 mil dólares ).

Jakrajutatip renunció a todos sus cargos en la compañía en junio, después de que la Comisión de Valores la acusó de falsificar los estados financieros de JKN correspondientes a 2023, aunque mantuvo su participación accionaria.

En México, el copropietario Raúl Rocha Cantú está bajo investigación de fiscales federales por acusaciones de tráfico de drogas, armas y combustible.

Se le acusa de formar parte de una red criminal transfronteriza que habría introducido contrabando desde Guatemala hacia México.

La Fiscalía General de la República señaló que “Raúl R” era el objetivo de la investigación y un agente federal confirmó a Associated Press que se trata de Raúl Rocha Cantú.

Raul Rocha Cantú con Victoria Kjaer Theilvig, Miss Universo 2024 ( Getty Images for Empire State Re )

A inicios de este mes, un juez federal aprobó 13 órdenes de arresto relacionadas con el caso, aunque las autoridades no confirmaron si una de ellas corresponde a Cantú.

Cantú no ha hecho comentarios públicos sobre las acusaciones.

The Independent se ha puesto en contacto con los responsables de la Organización Miss Universo para obtener más información.

Los procesos contra sus copropietarios llegan en un momento delicado para la organización. La final de Miss Universo de este año, realizada en Bangkok el 21 de noviembre, ya estaba bajo escrutinio después de un enfrentamiento público entre la eventual ganadora, Miss México Fátima Bosch, y un directivo del certamen, además de acusaciones de manipulación.

Algunos medios mexicanos señalaron presuntos vínculos entre Cantú y el padre de Bosch, Bernardo Bosch, un alto ejecutivo de Pemex, aunque el funcionario sostuvo que no tenía relación alguna.

Jakrajutatip adquirió Miss Universo a IMG en 2022 y, posteriormente, vendió el 50 por ciento a Cantú Legacy Holding Group USA. JKN presentó la alianza como un paso para expandir la marca más allá del formato tradicional del certamen.

A principios de este mes, varias concursantes abandonaron el concurso tras un enfrentamiento ampliamente difundido en el que Nawat Itsaragrisil, ejecutivo tailandés del concurso, reprendió a Bosch en un acto previo al concurso por no publicar contenidos promocionales.

En las imágenes del momento, Bosch expresa que Itsaragrisil no la “respeta como mujer”, lo que lo lleva a pedir a seguridad que la desaloje. Otras concursantes, incluida la exganadora Victoria Kjaer Theilvig de Dinamarca, abandonaron el lugar en solidaridad.

El presidente de la Organización Miss Universo, Cantú, emitió entonces un comunicado en el que afirmó que no permitiría “que se violen los valores de respeto y dignidad de las mujeres”.

Nawat ofreció una disculpa en una declaración dirigida a “quienes se sintieron mal, incómodos o afectados” por sus acciones.

Por otra parte, varios jueces renunciaron horas antes del evento y uno de ellos acusó a los organizadores de manipular el proceso de selección.

Miss Jamaica, Gabrielle Henry, tuvo que ser retirada en camilla después de sufrir una caída durante la ronda preliminar de traje de noche. En un video difundido en línea por Meekii Modez, se observa a Henry posando al frente del escenario con un vestido naranja y tacones altos cuando cae fuera del escenario.

Traducción de Leticia Zampedri