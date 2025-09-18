Bella Hadid, quien sufre de la enfermedad de Lyme, genera preocupación tras publicar fotos desde un hospital

Bella Hadid ha compartido varias fotos de sí misma tumbada en una cama de hospital en su última publicación en las redes sociales, desatando una nueva preocupación por su salud.

El miércoles, la modelo (28) recurrió a Instagram con un pie de foto que decía: “Lo siento, siempre estoy desaparecida. Los quiero”. La publicación llega en medio de las declaraciones de Bella sobre las dificultades de vivir con la enfermedad de Lyme, que le diagnosticaron por primera vez junto a su madre, Yolanda Hadid, y su hermano, Anwar Hadid, en 2012.

La ronda de fotos incluía una imagen de la supermodelo tumbada en la cama junto a un ángel de ganchillo, ella conectada a múltiples bolsas intravenosas, sudando con un paño en la frente, y una de ella sentada en la esquina de un ascensor con el pelo mojado mientras sujetaba una taza de café.

Las fotos de Bella también estaban intercaladas con algunas imágenes escénicas de arco iris, puestas de sol y lunas llenas.

Muchas personas acudieron rápidamente a la sección de comentarios para expresar sus deseos de que se encuentre mejor.

“Guerrera de Lyme”, comentó su madre, Yolanda.

“Que te mejores ángel, y que vuelvas más fuerte”, escribió otro usuario, mientras que un tercero se sumó y escribió: “Cuídate y cúrate, el mundo estará esperándote siempre. Mantente fuerte”.

A continuación, la propia Yolanda recurrió a Instagram para compartir más fotos de su hija en el hospital con un extenso pie de foto en el que rendía homenaje a la fortaleza de Bella.

“Como comprenderán, ver a mi Bella luchar en silencio ha cavado un hoyo de desesperanza en mi interior”, comenzaba en el pie de foto, y continuaba: “La discapacidad invisible de la enfermedad de Lyme neurológica crónica es difícil de explicar o entender para cualquiera. Trato de predicar con el ejemplo en medio de nuestra lucha contra la afección, pero mi propio dolor no se puede comparar con el de ver sufrir a mi bebé”.

También habló de su propia experiencia con la enfermedad de Lyme. Expresó: “Después de muchos años dejé de compartir mi historia personal porque necesitaba un cambio energético y tiempo para centrarme en mi curación en lugar de absorber las opiniones de otras personas sobre mi proceso”.

“Aun así, soy la capitana de mi salud y, tras quince años de búsqueda por todo el mundo, sigo decidida a encontrar una cura asequible para todos. Espero compartir pronto con ustedes y con nuestra comunidad de Lyme todo lo que hemos aprendido, y los lugares en los que hemos estado, tan pronto como los resultados del laboratorio reflejen nuestros hallazgos”.

A lo largo de los años, Bella ha comentado sobre los síntomas que ha experimentado al vivir con la enfermedad de Lyme, incluyendo dolores de cabeza, niebla cerebral, sensibilidad a la luz y el ruido, disfunción tiroidea, inflamación, dolor en las articulaciones, entumecimiento, depresión, ansiedad, TDAH, endometriosis, trastorno disfórico premenstrual, y el síndrome de ovario poliquístico.

En una entrevista concedida a Vogue en mayo, Bella dijo que tenía muchos días en los que se sentía mal consigo misma “por ser tan sensible”, y añadió: “Creo que nadie entiende realmente las enfermedades crónicas”.

Explicó sus dificultades cotidianas: “Es difícil ducharse la mayoría de los días; pero les prometo, si están leyendo esto, que aún así lo hago siempre. Pero, a veces, cuando tengo un día libre, si puedo meterme en la ducha y prepararme el desayuno, lo veo como un logro”.

Traducción de Sara Pignatiello