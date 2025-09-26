Halsey revela que se está sometiendo a quimioterapia debido a un inusual trastorno de las células T

La cantante Halsey ha revelado que se está sometiendo a quimioterapia para tratar un raro trastorno de salud.

La artista (30) —quien reveló en 2024 que había sido diagnosticada con lupus y un trastorno linfoproliferativo de células T— compartió un video en TikTok el jueves dando a los fans una honesta actualización.

“Solo paso por aquí para darles una ronda rápida de novedades. Acabo de hacer otras sesiones de quimioterapia y me han colocado una nueva entrada —dijo, señalando la cinta adhesiva médica que tenía en la clavícula y el pecho. También compartió que se estaba preparando para un nuevo espectáculo en medio del tratamiento.

Los trastornos linfoproliferativos (TLP) son afecciones en las que el organismo produce demasiados glóbulos blancos anormales, que a veces pueden convertirse en cánceres como el linfoma o la leucemia.

En los comentarios de su video de TikTok, Halsey describió cómo había continuado con su vida cotidiana mientras se sometía a quimioterapia.

Halsey revela que se ha sometido a quimioterapia ( Getty Images )

“¡Además, no puedo estar de pie durante una semana o más! Ustedes me ven entre tratamientos, cuando tengo energía. El tiempo pasa volando cuando me estoy recuperando, así que no parece tanto, pero sin duda es largo”, escribió.

Aparte de su trastorno de salud, la cantante de 'Without Me' dio información actualizada sobre su carrera, incluida una próxima gira, y los hitos de su vida personal.

“Acabamos de montar el concierto Back to Badlands, y va a ser increíble. Mi cumpleaños es en un par de días. Estoy tan ocupada que, sinceramente, ni siquiera he pensado en [la quimioterapia]”, dijo.

“Empezamos los ensayos muy pronto, y estoy muy emocionada. Estoy añadiendo algunas pequeñas referencias muy divertidas y nostálgicas de la gira Badlands”, añadió, refiriéndose a su gira de debut en 2015. Agregó: “Voy a tocar todo el álbum, además de un montón de otras canciones amenas extra”.

El año pasado, Halsey reveló que fue diagnosticada con lupus eritematoso sistémico en 2022, y luego un raro trastorno linfoproliferativo de células T, ambos de los cuales están siendo “controlados o en remisión”.

Confesó que probablemente padecería ambas dolencias durante toda su vida, pero que había conseguido tener su salud bajo control “con la ayuda de médicos increíbles”.

Halsey está actualmente comprometida con el actor Avan Jogia, a quien conoció poco después de que le diagnosticaran lupus y el trastorno de células T.

“Cuando conocí a mi pareja, yo era madre soltera y pensaba que estaba agonizando, básicamente”, dijo Halsey durante una aparición en el pódcast SHE MD el año pasado. La intérprete comparte un hijo de cuatro años, Ender, con su ex Alev Aydin. Continuó: “Llevaba un par de semanas hablando con él. Y pensé: 'Tengo que explicarle a esta persona la realidad de que soy madre soltera y cómo esto va a cambiarlo todo'”.

Aunque le preocupaba que Jogia se “asustara” y la rechazara al conocer sobre su enfermedad, eso no ocurrió y al final él se mantuvo a su lado.

“Encajamos perfectamente”, explicó, y prosiguió: “Es capaz de estar presente de una manera que me ha traído mucha sanación; también me ha facilitado aceptarme a mí misma, y permitirme decir cuando no me siento bien, o cuando no quiero hacer algo”.

Traducción de Sara Pignatiello