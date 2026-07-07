‘Biohacker’ Bryan Johnson responde a sus críticos tras revelar diagnóstico de enfermedad autoinmune

El famoso biohacker Bryan Johnson ha respondido a las críticas de quienes atribuyen su enfermedad autoinmune, recientemente descubierta, al régimen extremo de “No Te Mueras” que ha adoptado para desafiar el envejecimiento y prolongar su vida, cuyo costo asciende a dos millones de dólares al año.

En una serie de extensas publicaciones en redes sociales durante la última semana, el empresario tecnológico estadounidense (48) defendió con vehemencia sus elecciones de estilo de vida poco convencionales, afirmando que estaba tratando de “romper el hechizo” de tradiciones poco saludables como “el desenfreno del Día de Acción de Gracias, la borrachera de Año Nuevo, los excesos de Halloween, la barra libre en las bodas, el día de ‘hacer trampa’, los derroches y los caprichos”.

“La anestesia solo funciona si todos la toman juntos. Si alguien se abstiene, se da cuenta de que los demás están borrachos”, escribió en X, y añadió: “Esa es la fuente de la ira. No son mis decisiones. Es su reflejo en el espejo”.

Johnson, cuyos esfuerzos contra el envejecimiento incluyen la terapia de oxígeno hiperbárico y la transfusión del plasma sanguíneo de su hijo, insistió en que sus comentarios no eran “un ataque contra ninguna persona, estilo de vida o práctica de salud”.

“Me da igual lo que hagan y por qué lo hagan”, escribió.

open image in gallery El biohacker Bryan Johnson responde a las críticas de quienes achacan su enfermedad autoinmune a sus esfuerzos por prolongar la vida ( Diary of a CEO/YouTube )

Pero el protagonista del documental de Netflix de 2025, No te mueras: el hombre que quiere vivir para siempre, también afirmó que sus críticos “probablemente tenían uno o varios problemas de salud sin diagnosticar”, diciendo que la mayoría de la gente confundía “la ausencia de diagnóstico” con “la presencia de salud”.

“Para quienes no controlan su salud de forma rutinaria, esa ignorancia genera una falsa sensación de superioridad fisiológica”, escribió.

Johnson también rechazó los argumentos que se difundieron en Internet y que resumió como: “La carne remediará mi gastritis autoinmune”, “la luz del sol es la cura” y “la comida que consumo tiene la culpa”.

“Es poco probable”, escribió.

El 30 de junio, Johnson les dijo a sus 1,6 millones de seguidores que un mes antes se había enterado de que su estómago se estaba “devorando a sí mismo” como resultado de una gastritis autoinmune.

Esta afección incurable se produce cuando el sistema inmunitario de una persona ataca el revestimiento del estómago, lo que aumenta el riesgo de cáncer, y afecta a entre el 0,5 % y el 2 % de la población estadounidense, según la Clínica Cleveland.

open image in gallery Johnson afirma que es “probable que sus detractores padezcan uno o varios problemas de salud sin diagnosticar” ( Netflix )

“Voy a intentar resolverlo. Lo compartiré todo”, prometió.

Escribió que durante años no había sido consciente de que padecía la enfermedad, pero afirmó que probablemente fue causada por su dieta de comida rápida y bebidas azucaradas en los años previos a que comenzara a optimizar su rutina de salud mediante el biohacking, lo que incluyó cambios en su dieta y hábitos de sueño.

“De niño, comía cereales azucarados, bebía refrescos azucarados y devoraba comida rápida”, dijo Johnson, y continuó: “Tuve unos años saludables a principios de mis veinte, pero luego me convertí en padre joven de tres hijos y comencé a construir un negocio. Haciendo malabarismos con todo ese estrés y trabajo duro, descuidé mi salud y subí 18 kilos. En pocos años caí en una depresión crónica profunda. En algún momento de ese proceso, mi cuerpo comenzó a desarrollar una enfermedad autoinmune que afectó mi tiroides y luego la mucosa de mi estómago”.

En una de sus publicaciones posteriores, Johnson dijo que su “perfil autoinmune [había comenzado] a una edad temprana, cuando comía carne roja con regularidad y pasaba varias horas al sol al día”, y que le “[habían diagnosticado] una enfermedad tiroidea autoinmune cuando tenía 21 años”.

“La arquitectura genética e inmunológica de mi cuerpo cometió un error hace décadas, al no distinguir entre mis propios tejidos y las amenazas externas”, explicó, y siguió: “Intentar curar una falla inmunitaria específica de antígenos, de origen genético y con décadas de antigüedad, cambiando a una dieta rica en carne o exponiéndose al sol, es como intentar arreglar una línea de código informático corrupta modificando la temperatura de la habitación”.

Johnson también dijo que le decían “cientos de veces al día que [necesitaba] ‘vivir un poco’. Que [estaba] tan ocupado tratando de no morir que [se había] olvidado de vivir”.

“No pretendo ‘vivir un poco’. Pretendo vivir más que cualquier ser humano que haya vivido hasta ahora y los invito a unirse a mí”, manifestó.

Traducción de Sara Pignatiello