La tenista Sachia Vickery justifica su cuenta en OnlyFans: “Nunca gané dinero tan fácil”

La tenista profesional Sachia Vickery está llamando la atención tanto dentro como fuera de la cancha mientras disputa la fase clasificatoria del US Open 2025, al mismo tiempo que defiende su incursión en la plataforma OnlyFans.

Durante una dinámica de preguntas y respuestas en Instagram, en medio de su participación en Nueva York, la jugadora de 30 años, oriunda de Florida y actualmente ubicada en el puesto 559 del ranking, afirmó: “Soy muy abierta de mente y no me importa lo que la gente piense de mí”, y describió a OnlyFans así: “Nunca gané dinero tan fácil”.

Vickery afirmó además que ahora siente un nuevo respeto por las creadoras de contenido en la plataforma.

“Nunca más voy a hablar mal de las chicas que están en OnlyFans”, aseguró, tras revelar que quedó sorprendida con los ingresos obtenidos en apenas sus dos primeros días en el sitio.

Un representante de Vickery aclaró a The Independent que su contenido en OnlyFans es sugerente, pero no explícito, y no debe considerarse como “trabajo sexual”. Subrayó que en su página “no hay desnudos completos ni actos sexuales”, y aseguró que algunos reportes en otros medios han tergiversado lo que realmente publica.

Vickery afirmó que la plataforma le dio "el dinero más fácil" que ha ganado en su vida ( Instagram/@sachiavick )

El representante también señaló que Vickery estuvo seis meses fuera de competencia debido a una lesión importante y, en ese tiempo, abrió su cuenta en OnlyFans, pero no dejó el tenis para dedicarse a la plataforma.

Además, en sus Instagram Stories, Vickery reveló su nueva política de citas, que incluye un depósito previo obligatorio de 1.000 dólares.

“Debido al comportamiento de los hombres, ya no voy a citas si no me pagan. Ahora exijo un depósito previo: mándenme 1.000 dólares y podemos concretar. Mi CashApp es $Sachiavick”, declaró, según informó The Daily Mail .

Horas más tarde, la tenista compartió una captura de pantalla mostrando un crédito de 1.000 dólares en CashApp con la nota: “Para una cita”.

Vickery disputa actualmente la clasificación para el Abierto de Estados Unidos 2025 ( Getty Images )

Sobre la captura de pantalla, Vickery escribió, según el medio: “¿Creían que estaba bromeando? Ahora exijo un depósito previo de 1.000 dólares para tener una cita. Debido al comportamiento de los hombres, ya no voy a citas si no me pagan. Piensen en esto como una inversión a futuro, como hizo este caballero”.

Al igual que Vickery, los tenistas Alexandre Müller y Nick Kyrgios también comparten contenido en OnlyFans.

Su próximo partido en la fase clasificatoria del Abierto de Estados Unidos está programado para este jueves a las 11:00 a. m., frente a la alemana Ella Seidel.

Traducción de Leticia Zampedri