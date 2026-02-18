Rumer, la hija de Bruce Willis, asegura que tiene cuatro trabajos para mantener a su hija

Rumer Willis, la hija mayor de Bruce Willis y Demi Moore, respondió a quienes asumen que ella y su hija viven del dinero de sus padres.

En un Reel publicado el lunes en Instagram, la actriz de 37 años y madre soltera de Louetta, de dos años, enumeró las responsabilidades constantes de la maternidad: desde lavar ropa y preparar comidas hasta coordinar citas de juego y actividades extracurriculares.

“La lista de pendientes no termina nunca”, escribió en el pie de foto. “Necesito una siesta y un día entero bajo las sábanas lo antes posible”. Horas más tarde, volvió a compartir el video en sus historias con un mensaje aclaratorio.

“Quería aclarar algo, ya que parece que hay varias personas desinformadas y groseras en los comentarios”, escribió.

“Trabajo en cuatro empleos distintos para mantener a mi hija”, agregó. “Soy su único sustento. No vivo de un fideicomiso ni recibo dinero de mis padres. La mayoría del tiempo no cuento con ayuda para cuidarla. “Así que, por favor, piensen dos veces antes de juzgar y sacar conclusiones”.

En otra historia, publicó la captura de pantalla de un mensaje en el que una seguidora la acusaba de “no reconocer” su privilegio.

open image in gallery Rumer Willis (derecha), la hija mayor de Bruce Willis y Demi Moore ( Getty )

“El hecho es que sí tienes un respaldo que siempre estará ahí si enfrentas problemas económicos”, insistió la persona. “Tu familia no va a permitir que caigas en una deuda grave que, por ejemplo, te deje sin hogar.

“Ese respaldo es algo que mucha gente no tiene”, continuó. “Y no reconocerlo puede hacer que quienes carecen de él sientan que tu privilegio suena a arrogancia, como si lo dieras por sentado. Sí, tienes muchas cosas en la cabeza, pero la mayoría de las personas, además, vive con el estrés constante de asegurarse de poder pagar el alquiler y las cuentas cada mes, porque de lo contrario podrían terminar en la calle”.

Rumer, que comparte a su hija con su expareja, el cantante Derek Richard Thomas, respondió a las críticas y aclaró: “Soy consciente de que tengo privilegios en mi vida que mucha gente no tiene y no los doy por sentados. Sé que hay realidades que nunca experimentaré y lo respeto”, afirmó. “Pero esta publicación no trataba sobre privilegios ni de comparar circunstancias. Siento que algunas personas asumieron que estaba ignorando eso, cuando no era la conversación que intentaba tener”.

También añadió: “No vivo mi vida considerando el apoyo familiar como un plan de respaldo. Me enorgullece mantenerme a mí misma y a mi hija, y he asumido un estrés y una responsabilidad financiera reales. Hubo años en los que fui el único sustento de varias personas, atravesando un embarazo, trabajos inestables y la incertidumbre que eso implica”, reveló. “Así que esa idea de que no trabajo o no entiendo la presión económica no es cierta”.

open image in gallery Bruce Willis vive un momento especial junto a su nieta Louetta ( Rumer Glenn Willis/Instagram )

Rumer es la mayor de las tres hijas que Bruce Willis y Demi Moore tuvieron durante su matrimonio, que se extendió de 1987 a 2000. La expareja también tiene a Scout LaRue, de 34 años, y a Tallulah, de 32.

El protagonista de Duro de matar, de 70 años y actualmente diagnosticado con demencia frontotemporal, volvió a casarse en 2009 con Emma Heming Willis. Con ella tuvo dos hijas más: Mabel, de 13 años, y Evelyn, de 11.

El pasado noviembre, Rumer compartió una actualización conmovedora sobre el estado de salud de su padre y reveló que ya no la reconoce.

“Estoy muy agradecida de que, cuando voy y lo abrazo, ya sea que me reconozca o no, pueda sentir el amor que le doy y yo también sentir el suyo”, expresó.

Traducción de Leticia Zampedri