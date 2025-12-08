Emma Heming Willis ha informado sobre el estado de salud de su esposo, Bruce Willis, a quien se le diagnosticó demencia.

El actor de Duro de matar (70) fue diagnosticado en 2023 con demencia frontotemporal (DFT), un año después de que su familia anunciara que se retiraba de la actuación por un cuadro de afasia.

Desde entonces, Heming Willis ha hablado abiertamente sobre la salud de su esposo y el impacto que ha tenido en su familia, incluyendo a sus dos hijas, Mabel Ray (13) y Evelyn Penn (11).

Durante una aparición en el programa Today, dijo a la presentadora Savannah Guthrie que Willis estaba actualmente “muy bien”.

“Es una pregunta muy cargada. Es difícil responder”, dijo Heming Willis, y añadió: “Pero sinceramente, hoy está genial. Está rodeado de amor y cuidados, y le va muy bien para tener una enfermedad tan poco amable”.

open image in gallery Heming Willis admite que es “difícil responder” a las preguntas sobre cómo está su esposo ( Getty Images )

open image in gallery Heming Willis reveló recientemente que su familia seguiría celebrando las fiestas junto a Willis ( Getty Images for Caring Across G )

Sus comentarios se produjeron después de que revelara en una entrevista con la revista People cómo son las fechas navideñas para su familia ahora que su marido ya no vive en casa.

“Sigue habiendo alegría. Simplemente es diferente”, dijo en la entrevista publicada el jueves, y continuó: “A Bruce le encantaba la Navidad, y a nosotros nos encanta celebrarla con él. La dinámica es diferente, así que nos hemos adaptado”.

“Hay que aprender y adaptarse, crear nuevos recuerdos y mantener las mismas tradiciones de antes”, agregó.

“La vida sigue. Simplemente sigue. La demencia es dura, pero aún hay alegría en ella. Creo que es importante que no demos una imagen tan negativa de la demencia. Nosotros seguimos riéndonos. Todavía hay alegría. Solo se ve diferente”, explicó.

La entrevista se publicó una semana después de que Heming Willis respondiera a las críticas sobre las decisiones de su familia en torno al cuidado de su esposo.

“¡Que se j***n! Como diría Bruce”, dijo a los asistentes a End Well 2025, una conferencia en Los Ángeles centrada en los cuidados al final de la vida. Durante el acto, Heming Willis se unió a la actriz Yvette Nicole Brown, que cuida de su padre, para hablar de sus experiencias como cuidadoras.

La modelo rechazó las críticas de sus detractores después de que Brown le preguntara por las reacciones negativas a las que se enfrentó hace unos meses cuando trasladó a Willis fuera de la casa familiar debido a la naturaleza degenerativa de su enfermedad.

En aquel momento, Heming Willis dijo que su marido habría querido que la vida de sus dos hijas no se viera afectada por los ajustes en su casa, pero eso no impidió que los trols juzgaran su decisión.

“Cuando me enteré de lo de la casa, quise defenderte, cariño”, dijo Brown. Prosiguió: “Porque lo que no entiende la gente que no es cuidadora, es que cada cuidador está en una situación diferente: sobre todo si se trata de demencia o Alzheimer, que son enfermedades muy difíciles de manejar. Y todos hacemos lo que podemos y tomamos las mejores decisiones para nuestras familias. Así que cuando te atacaron, quise atacarlos también”.

Traducción de Sara Pignatiello