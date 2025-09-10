Parece que la estrella del tenis Carlos Alcaraz (22) ha comenzado un nuevo romance con la modelo Brooks Nader (28).

La hermana de Nader, Grace Ann Nader, declaró a E! News que aunque las especulaciones sobre el romance entre su hermana y el tenista Jannik Sinner no eran exactas, los fans iban por buen camino al pensar que estaba con una estrella del tenis.

“Los rumores son ciertos”, dijo Grace Ann a la publicación, y prosiguió: “'Saliendo' es un término muy poco preciso. Pero sé que está con él [Alcaraz] por los momentos”.

Según E!, el campeón de Grand Slam ha conocido a dos de las tres hermanas de Brooks: Mary Holland Nader (26), y Sarah Jane Nader (23). Sin embargo, Grace Ann espera ansiosa su turno para conocer al nuevo pretendiente de su hermana.

“Me muero de ganas”, expresó, y añadió: “Es tan lindo”.

La mayor de cuatro hijas aún no ha confirmado la naturaleza de su relación con el tenista, pero sí desmintió los rumores de que estaba saliendo con Sinner la semana pasada mientras hablaba en el programa de entrevistas de Jimmy Kimmel. “Estás cerca”, dijo entonces, para luego aclarar que no había estado en el partido de Sinner en el Abierto de EE. UU.

Antes de su relación con Alcaraz, Brooks salía con su compañero de Dancing with the Stars, Gleb Savchenko, hasta que este supuestamente rompió con ella a través de un mensaje de texto.

Durante su tiempo juntos en el programa, la pareja cayó rápidamente en un romance de espectáculo, ya que aparecieron en el reality besándose mientras ensayaban, y se difundieron varios TikToks del dúo de bailarines haciéndose tatuajes a juego juntos. Sin embargo, tras la eliminación de la pareja, Savchenko acabó confirmando en noviembre que había puesto fin a la relación mediante mensajes de texto.

En una entrevista con el medio de farándula TooFab en los Premios Gurus, el bailarín explicó por qué decidió no poner fin a la relación en persona: “A veces puedes confundirte en una conversación. Así que siempre me gusta escribirlo todo”, declaró al medio.

“Cuando lo escribí, me pareció perfecto, porque en el momento en que empiezas una conversación, puedes perderte, así que es mejor escribirlo”, añadió.

En cuanto a Alcaraz, el tenista profesional ya ha hablado en otras ocasiones de lo difícil que puede ser equilibrar una vida amorosa con su exigente carrera.

“Estoy soltero. Busco a alguien”, declaró al periódico The Sunday Times en julio de 2024. Agregó: “Como tenista puede ser difícil conocer a la persona adecuada porque viajas todo el tiempo”.

Aunque no ha afirmado tener a nadie especial, ha destacado lo mucho que confía en su familia como sistema de apoyo.

“Cuando acabo un torneo, no importa si gano o no, solo quiero llegar a casa para estar con mi familia”, declaró a la publicación. Continuó: “Vivo con mi madre y mi padre, mi hermano mayor y dos hermanos pequeños. Para ellos, no soy una gran estrella del tenis, solo un tipo normal”.

Traducción de Sara Pignatiello