Brooklyn Beckham brilla por su ausencia en el documental de Victoria en Netflix, ¿crisis familiar?

Brooklyn Beckham brilla por su ausencia en la nueva serie documental de Netflix sobre su madre, Victoria Beckham, a pesar de que sus tres hermanos sí tienen presencia en pantalla.

Romeo (23), Cruz (20) y Harper (14) acompañan a su madre entre bastidores durante su presentación en la Semana de la Moda de París 2024. En cambio, Brooklyn (26), de quien se rumorea estaría distanciado de la familia, no aparece en la serie, salvo en algunos breves clips de su infancia.

Tampoco asistió al estreno del documental en Londres, celebrado la noche del miércoles. En la alfombra roja posaron Victoria y David Beckham junto a sus otros tres hijos, pero sin rastro de Brooklyn.

Los rumores de un distanciamiento familiar entre los Beckham surgieron en abril, con el foco puesto en Brooklyn y Romeo. Según TMZ, las tensiones habrían comenzado cuando Romeo empezó a salir con Kim Turnbull, quien previamente había sido relacionada sentimentalmente con Brooklyn.

No obstante, de acuerdo con reportes, Turnbull y Romeo terminaron su relación en junio, tras apenas siete meses de noviazgo.

Aun así, el conflicto habría dejado secuelas en la relación de Brooklyn con sus padres, Victoria y el exfutbolista David Beckham. En redes sociales, algunos incluso han especulado que su esposa, Nicola Peltz, podría ser parte del motivo del distanciamiento.

Los rumores de una fractura en la familia Beckham surgieron en abril ( Getty )

Brooklyn y Nicola Peltz no asistieron al desfile de Victoria Beckham en la Semana de la Moda de París en junio, y según TMZ, su ausencia se debió a la presencia de Kim Turnbull en el evento. En mayo, una fuente dijo a People que “existen tensiones entre Brooklyn y Nicola [Peltz] y la familia”, luego de que la pareja también se ausentara de la celebración del cumpleaños de David Beckham ese mismo mes.

Brooklyn finalmente respondió a los rumores el mes pasado, en una entrevista con Daily Mail: “Siempre va a haber gente diciendo cosas negativas, pero tengo una esposa que me apoya mucho. Ella y yo simplemente hacemos lo nuestro, mantenemos la cabeza baja y trabajamos. Y estamos contentos”.

También afirmó que “nunca” le preocupaban los titulares sobre su vida privada y sus relaciones:

Brooklyn y Nicola Peltz no asistieron al desfile de Victoria Beckham en la Semana de la Moda de París en junio ( Getty )

“Todo el mundo va a decir siempre tonterías. Solo intento hacer esto, jugar al golf con algunos amigos”, expresó, refiriéndose al evento de golf para famosos de la copa Ryder Cup, en la que compitió como parte del Equipo de Europa. Agregó: “Es muy divertido”.

El documental de Victoria Beckham recorre su ascenso a la fama como Posh Spice, una de las cinco integrantes del grupo femenino más exitoso de todos los tiempos, hasta su matrimonio con el futbolista inglés David Beckham a los 25 años. La serie toca brevemente la separación de las Spice Girls en 2001, su breve carrera como solista y ofrece un vistazo detrás de cámaras en su firma de moda homónima, que lanzó en 2008.

Al final del documental, se ve a Harper presentando a su madre durante la ceremonia de los premios Harper’s Bazaar, donde Victoria fue reconocida como emprendedora del año. La joven de 14 años la elogió en el escenario, describiéndola como “una mujer inspiradora” que “significa todo” para ella.

Traducción de Leticia Zampedri