Muchos estadounidenses afirman que su pareja es todo lo contrario

Muchos estadounidenses en pareja afirman que su pareja es todo lo contrario, lo que demuestra que, en el amor, los polos opuestos se atraen.

Una nueva encuesta de 2.000 personas en pareja reveló que el 26 % cree que su pareja es completamente opuesta.

A pesar de sus diferencias, el 73 % cree que los polos opuestos se atraen, y las mujeres son ligeramente más propensas a estar de acuerdo que los hombres (74 % frente a 69 %).

De hecho, el 65 % de los encuestados dijeron que la teoría de la atracción entre polos opuestos se aplica directamente a su propia relación.

El estudio realizado por LELO y Talker Research reveló que las diferencias de personalidad desempeñan un papel importante en la atracción: el 58 % de los introvertidos prefieren parejas extrovertidas, mientras que el 55 % de los extrovertidos afirma sentirse atraído por las personas introvertidas.

La astrología también parece respaldar esta dinámica. Aries, Libra y Escorpio fueron los más propensos a creer en la teoría de la atracción entre los polos opuestos (76 %), mientras que Tauro fue el más escéptico (16 %).

A la hora de buscar a alguien diferente, el 25 % de los Géminis priorizan salir con alguien distinto a ellos; sin embargo, son Tauro (14 %), Libra (11 %) y Sagitario (10 %) quienes tienen más probabilidades de salir con personas de su signo opuesto. Por otro lado, Capricornio (16 %) y Cáncer (11 %) son más propensos a salir con personas de su mismo signo.

Aun así, no todos se proponen encontrar a su polo opuesto. El 47 % de los encuestados admitió que inicialmente buscaban a alguien con más similitudes, mientras que solo el 21% buscaba intencionalmente a alguien diferente.

En lo que más importa, las parejas tienden a coincidir en valores más profundos. Los encuestados afirmaron compartir el 58 % de los valores fundamentales, el 54 % de los objetivos familiares y futuros, y el 48 % de los límites en la relación con su pareja, clasificándolas como las tres áreas principales donde las similitudes importan.

Dónde más difieren las parejas es en sus objetivos profesionales (16 %), salud y bienestar (19 %) y aficiones (22 %).

Solo el 22 % afirmó que tener deseos sexuales similares es importante. Sin embargo, muchos desearían que sus parejas estuvieran más en sintonía en cuanto a su lenguaje del amor (22 %), preferencias de entretenimiento (21 %) y aficiones (21 %).