Jennifer Aniston habla abiertamente sobre su lucha de 20 años para tener hijos

La estrella de Hollywood Jennifer Aniston habló sobre su lucha silenciosa de dos décadas por convertirse en madre y criticó la constante especulación que ha enfrentado por no tener hijos.

La actriz de Friends, de 56 años, quien actualmente protagoniza el drama televisivo The Morning Show, expresó que sintió presión por aclarar “la narrativa” que la retrataba como una mujer “egoísta y adicta al trabajo” que había elegido no ser madre.

“No conocían mi historia ni lo que viví durante los últimos 20 años intentando formar una familia, porque no ando contando mis problemas médicos”, declaró a Harper’s Bazaar UK.

Aniston afirmó que su vida personal no le concierne a nadie, pero reconoció que llega un punto en el que no puedes evitar escuchar la narrativa de que “no voy a tener un bebé, que no voy a tener una familia”.

La estrella de Quiero matar a mi jefe añadió que, con el paso del tiempo, ha dejado de preocuparse por corregir las falsedades que se dicen sobre ella: “porque todo termina saliendo a la luz”.

open image in gallery Jennifer Aniston dice que quiere corregir la narrativa sobre por qué no ha tenido un bebé ( Getty )

“El ciclo de noticias va tan rápido que se desvanece,” continuó Aniston, aunque reconoció que la constante especulación le había parecido injusta.

“Por supuesto que hay momentos en los que siento esa necesidad de justicia —cuando se dice algo que no es cierto y siento que debo salir a aclararlo. Pero luego me pregunto: ¿tengo que hacerlo? Mi familia conoce mi verdad, mis amigos conocen mi verdad”.

Aniston, quien estuvo casada con Brad Pitt entre 2000 y 2005, y con Justin Theroux entre 2015 y 2018, ya había expresado en el pasado que “el camino hacia la maternidad” no había sido fácil para ella.

open image in gallery Aniston protagoniza el drama de Apple TV+ ‘The Morning Show’ ( Apple TV+ )

En una entrevista con Allure en 2022, Jennifer Aniston confesó: “Hubiera dado lo que fuera porque alguien me hubiera dicho: ‘Congela tus óvulos. Hazte ese favor’. Uno simplemente no lo piensa. Así que aquí estoy hoy. Ese barco ya zarpó. Pero no tengo ni una pizca de arrepentimiento”.

También compartió: “En mis treintas y cuarentas pasé por momentos realmente difíciles. Pero si no hubiera vivido todo eso, no me habría convertido en la persona que estaba destinada a ser. Estaba intentando quedar embarazada”.

Aniston explicó que los “años y años de especulación” fueron muy difíciles y reveló: “Estaba haciendo tratamientos de fertilización in vitro, tomando tés chinos, lo que fuera. Estaba intentando absolutamente todo”.

Además, desmintió una de las narrativas más persistentes sobre su vida personal: que su matrimonio con Brad Pitt terminó porque ella no quería tener hijos.

“Es una mentira absoluta”, aseguró.

Traducción de Leticia Zampedri