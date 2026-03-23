Barry Keoghan ha declarado que los insultos y burlas en línea sobre su apariencia han tenido un impacto significativo en su vida, lo que le ha hecho mostrarse reacio a salir en público.

El actor irlandés (33), que interpretará a Ringo Starr en la saga biográfica de los Beatles dirigida por Sam Mendes (que consta de cuatro películas), le dijo al presentador de la emisora SiriusXM, Ben Harlum, que los constantes comentarios negativos lo habían llevado a retraerse "en [sí] mismo" e incluso a cuestionar su futuro en la actuación .

“Hay muchos ataques sobre mi apariencia, y ya pasó el punto de ‘todos pasan por eso’, y todos lo hacen, pero me ha hecho sentirme cohibido”, admitió, y añadió: “Me ha hecho encerrarme en mí mismo y no querer ir a lugares. No querer salir”.

“Suelo alejarme un un poco de Internet, pero sigo siendo una persona curiosa que quiere seguir adelante. Si asisto a un evento o voy a algún sitio, quiero ver cómo lo reciben. No es agradable, ¿sabes?, hay mucho odio en línea”, explicó.

open image in gallery Barry Keoghan dice que se ha alejado de Internat tras recibir constantes mensajes de odio ( Getty )

Continuó: “Ya me estoy escondiendo. No voy a lugares por estas cosas. Pero cuando eso empieza a filtrarse en tu arte, se convierte en un problema porque entonces ya ni siquiera quieres aparecer en pantalla”.

La estrella de Saltburn añadió que la forma en que el acoso cibernético le ha afectado "se [estaba] convirtiendo en un problema".

Keoghan también expresó su preocupación por cómo los comentarios negativos dirigidos hacia él en Internet podrían afectar algún día a su hijo de tres años, Brando, a quien comparte con su ex, Alyson Sandro.

“Es decepcionante para los aficionados, pero también es decepcionante que mi hijo pequeño tenga que leer todo esto cuando sea mayor”, manifestó.

El también protagonista de Los espíritus de la isla ya había respondido al odio que recibía en línea. En diciembre de 2024, en una publicación en X, instó a la gente a “ser respetuosa”, tras las críticas que recibió por su ruptura con la cantante Sabrina Carpenter.

open image in gallery Keoghan interpreta a “Duke”, el hijo de Tommy Shelby, en la nueva película de Peaky Blinders que se estrena en Netflix ( Netflix )

“Solo puedo aguantar hasta cierto punto. Mi nombre ha sido ensuciado en Internet de maneras a las que normalmente no respondo”, escribió en aquel entonces, y continuó: “Pero tengo que responder ahora porque se están cruzando demasiados límites”.

“Desactivé mi cuenta porque ya no puedo permitir que esto me distraiga de mi familia y mi trabajo. Nadie debería tener que leer los mensajes que he recibido. Mentiras absolutas, odio, comentarios repugnantes sobre mi apariencia, mi carácter, mi forma de ser como padre y cualquier otra cosa inhumana que se puedan imaginar”, denunció.

Actualmente, Keoghan aparece en la película de Netflix recién estrenada, Peaky Blinders: El hombre inmortal, interpretando a Erasmus “Duke” Shelby, hijo de Tommy Shelby (Cillian Murphy). Recientemente, ha estado filmando su papel en el nuevo proyecto de Sam Mendes, The Beatles: A Four-Film Cinematic Event, junto a Harris Dickinson, Paul Mescal y Joseph Quinn, quienes interpretan a John Lennon, Paul McCartney y George Harrison, respectivamente.

Traducción de Sara Pignatiello