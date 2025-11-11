Apple ha dejado perplejos a los consumidores con el lanzamiento de su último producto: un calcetín de diseño para llevar el iPhone.

En realidad lo llamaron “iPhone Pocket”, pero en esencia se trata de una pieza de tejido de punto con un orificio para guardar cómodamente el iPhone, que se puede llevar cruzado, como un bolso o una correa para el teléfono.

Esta colaboración de edición limitada con la marca de moda japonesa Issey Miyake está disponible por unos impactantes 229,95 dólares, en azul, marrón o negro. Hay disponible una versión más corta en otros colores (naranja brillante, amarillo, morado, rosa y turquesa) por $149,95, que puede engancharse al brazo o atarse a un bolso.

Tras el anuncio de la colaboración el martes 11 de noviembre, los consumidores han compartido su confusión sobre el producto y su alto precio, con una persona escribiendo en Instagram: “Esto es un calcetín”.

Otros comentaron que el iPhone Pocket no tenía un cierre seguro o cremallera, y que esto solo facilitaría el trabajo de los ladrones de teléfonos.

“¡Hace aún más fácil el robo! Genial”, escribió un comentarista, mientras otro añadía: “En Londres te lo arrancarán del brazo en un nano segundo”.

“Imagínate gastar mi dinero en un calcetín de teléfono”, dijo otro, y agregó: “Todo esto, y nos cobran extra por el adaptador”.

Se han hecho comparaciones con la creación en los años 2000 del iPod Sock, un conjunto de calcetines de punto multicolor introducido por Apple en 2004 como funda para sus reproductores multimedia portátiles. El producto dejó de fabricarse en 2012.

“El iPod Sock ha vuelto”, escribió una persona en Instagram, mientras otra expresaba: “¿No es exactamente lo mismo que el iPod Sock?”.

Según Apple, el nuevo producto está “inspirado en el concepto de 'un trozo de tela' y presenta una singular construcción de punto tridimensional diseñada para envolver completamente el iPhone, al tiempo que se expande para adaptarse a tus objetos cotidianos”.

El tejido de malla hace referencia al tejido de pliegues original ideado por Issey Miyake, de la popular línea de la marca, Pleats Please.

La descripción del producto dice: “Cuando se estira, el textil abierto revela sutilmente su contenido y permite echar un vistazo a la pantalla del iPhone”.

“Nacido de la idea de crear un bolsillo adicional, a la vez que lúdico y versátil, el iPhone Pocket está disponible en una longitud de correa corta (en ocho colores), y una longitud de correa larga (en tres colores), adecuada para una variedad de estilos de uso, como sujetarlo con la mano, atarlo a bolsos, o llevarlo directamente sobre el cuerpo”, se añade.

