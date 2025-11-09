El hombre del sombrero al descubierto: conozca al adolescente tras la foto misteriosa del Louvre

Cuando Pedro Elías Garzón Delvaux, de 15 años, se dio cuenta de que una foto suya tomada por Associated Press en el Louvre el día del robo de las joyas de la corona había atraído millones de visionados, su primer instinto no fue apresurarse a desvelar su identidad en línea.

Todo lo contrario. El joven fanático de Sherlock Holmes y Hercule Poirot, que vive con sus padres y su abuelo en Rambouillet, a 30 kilómetros de París, decidió seguir el juego al suspenso mundial.

Mientras las teorías giraban en torno al extraño elegantemente vestido en la foto del "hombre del Fedora" —si era un detective, un infiltrado o una imagen falsa generada por IA— decidió permanecer en silencio y observar.

"No quería decir inmediatamente que era yo", expresó. "Con esta foto hay un misterio, así que hay que hacerlo durar".

Para su única entrevista en persona desde que esa instantánea lo convirtió en una curiosidad internacional, apareció ante las cámaras de AP en su casa tal como lo hizo ese domingo: con un sombrero Fedora, chaleco de Yves Saint Laurent prestado de su padre, chaqueta elegida por su madre, corbata impecable, pantalones Tommy Hilfiger y un reloj ruso restaurado y maltratado por la guerra.

El fedora, inclinado de cierta manera, es su homenaje al héroe de la Resistencia Francesa Jean Moulin.

En persona es un adolescente brillante y divertido que, por accidente, se adentró en una historia global.

De la foto a la fama

La imagen que lo hizo famoso estaba destinada a documentar una escena del crimen. Tres policías se apoyan en un coche plateado que bloquea una entrada del Louvre, horas después de que ladrones llevaran a cabo un asalto a plena luz del día a las joyas de la corona francesa. A la derecha, una figura solitaria en un traje de tres piezas pasa caminando —un destello de cine negro en una cacería humana moderna.

Internet hizo el resto. "El hombre del Fedora", como lo llamaron los usuarios, fue presentado como un detective de la vieja escuela, un infiltrado, una propuesta para Netflix... o no humano en absoluto. Muchos estaban convencidos de que estaba generado por IA.

Pedro entendió por qué. "En la foto, estoy vestido más como en los años 40, y estamos en 2025", dijo. "Hay un contraste".

Incluso algunos familiares y amigos dudaron hasta que vieron a su madre en el fondo. Solo entonces estuvieron seguros: el detective falso favorito de internet era un chico real.

La verdadera historia era simple. Pedro, su madre y su abuelo habían ido a visitar el Louvre.

"Queríamos ir al Louvre, pero estaba cerrado", comentó. "No sabíamos que había un robo".

Preguntaron a los policías por qué las puertas estaban cerradas. Segundos después, el fotógrafo de AP Thibault Camus, documentando el cordón de seguridad, retrató a Pedro al pasar.

"Cuando se tomó la foto, no lo sabía", dijo Pedro. "Sólo estaba pasando".

Cuatro días después, una conocida le envió un mensaje: ¿Eres tú?

"Me dijo que había cinco millones de vistas", expresó. "Me sorprendió un poco." Luego su madre llamó para decirle que estaba en The New York Times. "No es algo corriente", comentó. Primos en Colombia, amigos en Austria, amigos de la familia y compañeros de clase siguieron con capturas de pantalla y llamadas.

"La gente decía: 'Te has convertido en una estrella'", comentó. “Me asombró que sólo con una foto puedas volverte viral en pocos días”.

Un estilo inspirado

El atuendo que impactó a decenas de millones no es un disfraz improvisado para una visita al museo. Pedro comenzó a vestirse así hace menos de un año, inspirado por la historia del siglo XX y las imágenes en blanco y negro de estadistas con traje y detectives ficticios.

"Me gusta ser elegante", dijo. "Voy a la escuela así".

En un mar de sudaderas con capucha y zapatillas, él aparece con una variación de un traje de tres piezas. ¿Y el sombrero? No, eso es un ritual en sí mismo. El Fedora está reservado para los fines de semana, días festivos y visitas a museos.

En su escuela sin uniforme, su estilo ya ha comenzado a extenderse. "Uno de mis amigos vino esta semana con una corbata", comentó.

Entiende por qué la gente proyectó todo un personaje de detective a su alrededor: robo improbable, detective improbable. Le encanta Poirot —"muy elegante"— y le gusta la idea de que un crimen inusual requiera a alguien de aspecto inusual. "Cuando sucede algo inusual, no imaginas a un detective normal", dijo. "Imaginas a alguien diferente".

Ese instinto encaja con el mundo del que proviene. Su madre, Félicité Garzón Delvaux, creció en un museo-palacio del siglo XVIII, hija de un comisario de arte y una artista, y lleva regularmente a su hijo a exposiciones.

"El arte y los museos son espacios vivos", afirmó. "La vida sin arte no es vida".

Para Pedro, el arte y las imágenes forman parte de la vida cotidiana. Así que cuando millones de personas construyeron historias en torno a una única imagen de él con un sombrero junto a policías armados en el Louvre, reconoció el poder de una imagen y dejó que el mito respirara antes de dar un paso adelante.

Permaneció en silencio durante varios días, luego cambió su Instagram de privado a público.

"La gente tenía que intentar descubrir quién soy", dijo. "Luego vinieron los periodistas, y les dije mi edad. Estaban extremadamente sorprendidos".

Está relajado sobre lo que venga después. "Estoy esperando que la gente me contacte para películas", dijo, sonriendo. "Eso sería muy divertido".

En una historia de robo y fallos de seguridad, "el hombre del Fedora" es un contrapunto más suave: un adolescente que cree que el arte, el estilo y un buen misterio pertenecen a la vida cotidiana. Una foto lo convirtió en un símbolo. Conocerlo confirma que es, reconfortantemente, real.

"Soy una estrella", dice, menos como alarde que como experimento, como si estuviera probando las palabras de la misma manera que se prueba un sombrero. "Seguiré vistiéndome así. Es mi estilo".

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.