Chris Evans y su mujer, Alba Baptista, celebran un nuevo hito en sus vidas: convertirse en padres.

La pareja dio la bienvenida a su primera hija en Massachusetts durante el fin de semana, según un informe del martes de TMZ.

La noticia se reveló dos años después de que se casaran en una ceremonia privada en septiembre de 2023 en una finca de Cape Cod. A pesar de que se mantuvo en secreto, la lista de estrellas invitadas incluía a John Krasinski, Chris Hemsworth y Jeremy Renner.

Cuando Evans, de 44 años, y Baptista, de 28, fueron vinculados sentimentalmente por primera vez en 2022, mantuvieron su relación en privado. Y aunque Evans hizo una publicación formal de su relación en Instagram en enero de 2023, él y Baptista todavía mantienen su vida personal fuera de los focos. Sin embargo, al igual que su marido, Baptista tiene una carrera en la industria del entretenimiento y trabaja como actriz en Hollywood. Antes de eso, creció en Europa y trabajó en muchas películas portuguesas.

Esto es todo lo que sabemos sobre Baptista y su relación con la estrella de Amores materialistas.

open image in gallery Chris Evans y Alba Baptista dan la bienvenida a su primera hija ( AFP via Getty Images )

open image in gallery Baptista nació en Portugal ( Getty Images for European Shooti )

Baptista nació en Portugal

La joven de 28 años nació el 10 de julio de 1997 en Lisboa (Portugal), hija del ingeniero brasileño Luiz Baptista y de la traductora portuguesa Elsa Baptista. Asistió a un colegio alemán “muy estricto” que “imponía mucha disciplina”, declaró a W magazine en una entrevista de 2022.

“Tenías que ser muy prolija en los idiomas”, dijo de la escuela, “muy, muy precisa”.

También señaló que domina cinco idiomas: inglés, portugués, francés, alemán y español.

Es actriz

open image in gallery Baptista participó en un cortometraje a los 15 años ( Getty Images for Miu Miu )

Baptista supo que quería ser actriz a los 15 años. En aquel momento, le pidieron que hiciera una prueba para un cortometraje llamado Miami antes de elegirla como protagonista.

Ella declaró al medio de la industria Fade To Her que durante el casting, el director [Simão Cayatte] simplemente le “hizo preguntas existencialistas” porque quería entender cómo su “mente trabajaba y procesaba la información filosófica”.

Baptista empezó entonces a trabajar en la industria portuguesa del cine y la televisión, al conseguir papeles en telenovelas como A Impostora y programas como Jardins Proibidos y A Criação.

En 2020, protagonizó la serie estadounidense de Netflix Warrior Nun, que duró dos temporadas. En la serie, interpretaba a la monja principal, cuya vida da un vuelco al despertarse en una morgue con superpoderes inexplicables.

También debutó en el cine estadounidense con un papel en La señora Harris va a París, que se estrenó en 2022. Desde entonces, ha protagonizado muchas películas importantes, incluido el thriller Borderline, que se estrenó en marzo.

Los rumores de la relación entre Baptista y Evans iniciaron en 2022

​​En noviembre de 2022, se rumoreó por primera vez que Evans y Baptista estaban saliendo después de que se les viera paseando juntos por Nueva York. En ese momento, surgieron informes de que habían estado saliendo durante “más de un año” y que su relación era “seria”.

La estrella de Ghosted hizo oficial su relación en Instagram cuando compartió videos de su entonces novia en sus historias de Instagram en enero de 2023. Tiempo después compartió un dulce homenaje de San Valentín a Baptista, que incluía fotos de ellos haciendo senderismo juntos y un clip de Alba jugando un videojuego de Nintendo.

Ella y Evans se casaron en septiembre de 2023

open image in gallery Baptista y Evans se casaron en 2023 ( Chris Evans / Instagram )

Evans y Baptista se casaron ante amigos y familiares en una residencia privada de Massachusetts en septiembre de 2023. A la boda asistieron actores de Hollywood como Robert Downey Jr., John Krasinski y su esposa Emily Blunt. Una fuente dijo a Page Six en ese momento que la boda fue “totalmente privada”, ya que los invitados tuvieron que firmar acuerdos de confidencialidad.

Evans hizo un comentario poco habitual sobre las nupcias un mes después. Durante su intervención en la Comic Con, en la que lució un anillo de oro en la mano, dijo al público que se había “casado” y reveló que en realidad había celebrado dos bodas.

“Fue bastante genial. Tuvimos dos ceremonias. Tuvimos una en la Costa Este. Hicimos una en Portugal. Mi mujer es portuguesa”, comentó la estrella de Capitán América.

Evans y Baptista no debutaron en la alfombra roja sino hasta marzo de 2024

open image in gallery GettyImages-2074957414.jpg ( Getty Images )

Meses después de casarse, Evans y Baptista hicieron su primera aparición en una alfombra roja como pareja.

En marzo de 2024, asistieron a la fiesta de los Oscar de Vanity Fair, donde Evans posó con un clásico traje rojo y corbata negra. Baptista, por su parte, llevaba un vestido de tirantes blanco y negro y un collar de diamantes.

La pareja dio la bienvenida a su primera hija en octubre de 2025

Evans y Baptista dieron la bienvenida a su primera bebé juntos el 24 de octubre en Massachusetts, según TMZ.

People reveló más tarde que la pareja había tenido una niña llamada Alma Grace Baptista Evans.

“Están disfrutando de su intimidad y de estos primeros días tan especiales como familia con su bebé”, aseveró una fuente a la publicación.

La noticia llegó después de que los fans especularan con que Evans y Baptista iban a ser padres. En junio, el padre de Baptista, Luiz, respondió a una cuenta de fans en Instagram que compartía un homenaje del Día del Padre a él y al padre de Evans, G. Robert Evans III.

“Muchas gracias, querido Chris”, escribió Luiz. “¡Te llega la hora!”.

Evans también ha hablado de ampliar su familia. Durante una entrevista con Access Hollywood en noviembre de 2024, le preguntaron si le gustaría convertirse en papá de una chica como lo es su compañero de reparto en Red One, Dwayne Johnson.

“Eso espero”, respondió. “Sí, por supuesto. El título de papá es emocionante”.