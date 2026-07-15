La verdadera razón por la que los hijos de Angelina Jolie y Brad Pitt quieren dejar el apellido Pitt

En un primer momento, la decisión pareció especialmente cruel. Cuando un hijo decide dejar de usar el apellido de su padre en un apellido compuesto, lo habitual es que el trámite pase desapercibido. Sin embargo, cuando Zahara y Maddox Jolie-Pitt iniciaron el proceso para eliminar el "Pitt", el aviso apareció publicado a página completa en el Los Angeles Daily Journal.

Según los reportes, Brad Pitt quedó "devastado" al enterarse de que otros dos de sus hijos habían iniciado el proceso legal para dejar de usar su apellido. Aunque la publicación pudo interpretarse como una muestra pública de rechazo, forma parte del procedimiento, que exige difundir un aviso legal para permitir que cualquier persona interesada presente objeciones.

Uno de los avisos señala: "La peticionaria Zahara Marley Jolie-Pitt presentó una solicitud ante este tribunal para que se emita un decreto que cambie su nombre de Zahara Marley Jolie-Pitt a Zahara Marley Jolie". El otro indica: "El peticionario Maddox Chivan Jolie-Pitt presentó una solicitud ante este tribunal para que se emita un decreto que cambie su nombre de Maddox Chivan Jolie-Pitt a Maddox Chivan Jolie".

Si el tribunal aprueba las solicitudes, los cambios serán oficiales. La audiencia de Maddox está prevista para el 14 de septiembre y la de Zahara para el 28 de septiembre.

open image in gallery Brad Pitt y Angelina Jolie, fotografiados aquí en 2006, se conocieron durante el rodaje de ‘Sr. y Sra. Smith’ en 2004 ( AFP/Getty )

Se trata de otro golpe para Brad Pitt, de 62 años, aunque no sea una sorpresa. Desde hace años, su relación con sus seis hijos ha sido distante y, en algunos casos, prácticamente inexistente.

Tras su mediática separación de Angelina Jolie, de 51 años, y un divorcio que se prolongó durante ocho años hasta concluir en diciembre de 2024, los hijos de la expareja se han mantenido del lado de su madre. En documentos judiciales, Jolie acusó a Pitt de abuso físico y emocional, acusaciones que él niega. El actor también fue investigado por varias autoridades y posteriormente exonerado. Por su parte, Pitt ha acusado a Jolie de alejar a sus hijos de él, algo que la actriz también rechaza.

Con el reciente cumpleaños número 18 de los gemelos Vivienne y Knox, los menores de la familia, la situación marca un nuevo punto de inflexión. Según una fuente de Hollywood, ahora que todos los hijos son mayores de edad, ya no existe ningún acuerdo de custodia que regule la relación entre los padres.

"Ahora que los gemelos cumplieron 18 años, ninguno de ellos tiene la obligación de mantener una relación con Brad. Y Angelina tampoco tendría que hablar con él sobre los hijos si no quisiera. Es el cierre de un capítulo muy doloroso", afirmó la fuente.

Los seis hijos de la expareja —incluidos Maddox y Pax, a quienes Pitt adoptó después de que Jolie los incorporara a la familia en 2002 y 2007, respectivamente— parecen dejar claro que esta nueva etapa de sus vidas no incluye al actor.

open image in gallery Pax Thien Jolie-Pitt, quien aparece en el extremo izquierdo de la imagen tomada en 2014, es el único hijo que aún conserva el apellido de su padre ( Getty )

Todos los hijos de la expareja, excepto Pax, de 22 años, ya habían dejado de usar el apellido "Pitt" y comenzaron a identificarse solo con el apellido de su madre. Knox, de 18 años, se graduó de Fusion Academy, en Los Ángeles, y, según reportes, en su diploma apareció como "Knox Jolie" en lugar de "Knox Jolie-Pitt". Su hermana gemela, Vivienne, ya había hecho lo mismo en 2024, cuando fue acreditada como "Vivienne Jolie" en el programa del musical de Broadway The Outsiders.

Shiloh también inició el proceso legal para cambiar su nombre el mismo día que cumplió 18 años, el 27 de mayo de 2024. Solicitó dejar de llamarse "Shiloh Nouvel Jolie-Pitt" para pasar a ser "Shiloh Nouvel Jolie" y, según los reportes, contrató y pagó a sus propios abogados.

Pax era el único que no había dado un paso similar de forma pública. Sin embargo, desde hace tiempo había señales de que la relación con su padre era tensa.

En 2020, una publicación que hizo en sus historias de Instagram por el Día del Padre, y que más tarde se filtró a la prensa, generó una fuerte polémica. En ella calificó a Pitt como "un imbécil de primera clase" y "un ser humano horrible". Además, aseguró que el actor había "convertido la vida de las personas más cercanas a él en un infierno constante".

Pitt ya había respondido antes a ese tipo de señalamientos. Una fuente cercana al actor dijo: "Es frustrante ver que presentan a Brad como una especie de 'mala persona', cuando la realidad es muy distinta". El diario The Sun citó a la misma fuente, que añadió que Pitt siente un profundo respeto por sus hijos y que su decisión de mantener un silencio digno sobre el tema "dice mucho".

Sin embargo, reportes más recientes señalan que Pax mantiene una buena relación con Julie Pitt, hermana del actor, y con sus primas Sydney y Reagan. Incluso, según esas versiones, asistió a una cena familiar para celebrar el compromiso de Sydney, aunque se cree que Brad Pitt no estuvo presente.

La decisión de varios de sus hijos de dejar de usar públicamente su apellido representa, sin duda, un golpe para la imagen de Brad Pitt, quien durante años ha cultivado la reputación de ser uno de los actores más queridos de Hollywood.

Hasta ahora, sin embargo, el conflicto familiar no parece haber afectado su carrera. Desde su separación de Angelina Jolie, el actor ha seguido acumulando éxitos: ganó su primer Oscar por Había una vez en... Hollywood, recibió elogios por su actuación en F1 y el año pasado fue productor ejecutivo de Adolescencia, la exitosa serie de Netflix. Además, a principios de este mes asistió a la boda de Taylor Swift, una de las invitaciones más codiciadas del mundo del entretenimiento.

En el plano personal, su relación con la diseñadora de joyas suiza Ines de Ramon, 29 años menor que él, también parece consolidarse. Desde que comenzaron los rumores sobre su romance a finales de 2022, la pareja ha sido vista muy unida en el Abierto de Francia y en el partido del Mundial entre Francia y Bélgica.

Como una de las figuras más influyentes de Hollywood y dueño de la productora Plan B, Pitt mantiene una posición de peso en la industria. Según distintos reportes, contrató a un equipo especializado en manejo de crisis para enfrentar el impacto mediático de su distanciamiento con sus hijos. A lo largo de su carrera también ha superado años de intensa cobertura sobre su vida privada, en especial tras el fin de su matrimonio con Jennifer Aniston y el inicio de su relación con Jolie, después de conocerse durante el rodaje de Sr. y Sra. Smith en 2004.

Mientras la atención mediática se centraba en enfrentar a las dos actrices, Pitt parecía salir relativamente ileso. Hoy, resulta difícil no preguntarse si Aniston siente que evitó una situación mucho más complicada, ahora que mantiene una relación con el entrenador personal Jim Curtis.

El distanciamiento entre Pitt y sus hijos parece estar relacionado con la ruptura entre sus padres. Documentos judiciales y otros informes vinculados a las disputas legales de la expareja incluyen acusaciones de que Pitt agredió física y verbalmente a Jolie y a algunos de sus hijos durante un vuelo en un avión privado en 2016.

open image in gallery Brad Pitt y Angelina Jolie, fotografiados aquí en 2005, finalizaron su divorcio en 2024 ( Getty )

En documentos judiciales, Jolie aseguró que Pitt la sujetó y la sacudió, la empujó contra una pared y golpeó el techo del avión. También afirmó que el actor se mostró agresivo con algunos de sus hijos cuando intentaron intervenir. Pitt negó las acusaciones y, tras una investigación, ni el FBI ni las autoridades de protección infantil presentaron cargos penales en su contra.

Mientras la carrera de Pitt continuó en ascenso, diversos reportes señalaron que Jolie enfrentó dificultades para recuperarse en los años posteriores a la separación. En una entrevista con The Guardian, la actriz dijo que su principal deseo era encontrar paz para que su familia pudiera sanar.

Desde entonces, Jolie ha elegido sus proyectos como actriz con mayor cautela. Uno de ellos fue María (2024), la película biográfica sobre la cantante de ópera Maria Callas, una actuación que recibió elogios de la crítica, aunque tuvo un reconocimiento limitado en la temporada de premios.

Su proyecto del año pasado, Couture, sobre una cineasta diagnosticada con cáncer de mama, tuvo un significado muy personal. En 2013, Jolie reveló que se había sometido a una doble mastectomía preventiva tras descubrir que era portadora de una mutación del gen BRCA1, asociada con un alto riesgo de cáncer. Según diversos reportes, también aceptó participar en una tercera película de Maléfica, principalmente por motivos económicos.

El mes pasado, Jolie contó que sus hijos la animan a volver a disfrutar de la vida. "Mis hijos ya casi tienen 18 años, así que quieren verme viajar por el mundo, salir y hacer cosas. Me conocen mejor que nadie y siguen queriéndome, y eso dice mucho. Creo que me impulsan a recuperar partes de mí misma que quizá no me sentía tan libre de explorar", declaró a Variety.

Aun así, el costo económico y emocional de su disputa legal con Pitt sigue presente. Ambos mantienen un litigio por la venta de la participación de Jolie en el viñedo francés Château Miraval. En 2021, la actriz vendió su parte de la propiedad, valorada en 164 millones de dólares, a Tenute del Mondo, la división vinícola del Grupo Stoli. Un año después, Pitt presentó una demanda por presunto incumplimiento de contrato.

open image in gallery Según diversos reportes, Brad Pitt está "desconsolado" por no formar parte de la vida de sus hijos ( Getty )

El caso, que se espera llegue a juicio el próximo año, se ha convertido en una larga batalla legal que ha sacado a la luz detalles delicados sobre el matrimonio de la expareja. Pitt solicitó que se hicieran públicas las comunicaciones privadas de Jolie, una petición que un juez aprobó en diciembre.

El abogado de Jolie, Paul Murphy, dijo que su equipo estaba "decepcionado por la interpretación que el tribunal hizo de la ley de privilegios de California". Además, sostuvo que "la decisión del tribunal viola esa ley y socava el derecho fundamental de la señora Jolie a un juicio justo". "Vamos a apelar", añadió.

Muchos consideran que este prolongado conflicto explica por qué Zahara y Maddox decidieron dejar de usar el apellido Pitt. Personas cercanas al actor aseguran que está "desconsolado" por perderse momentos importantes en la vida de sus hijos, como sus logros y graduaciones.

En su discurso al recibir el Oscar en 2022, Pitt dedicó el premio a sus hijos. "Esto es para mis hijos, que le dan color a todo lo que hago. Los adoro", dijo entonces.

Una fuente de Hollywood resumió así la situación: "Esto le ha roto el corazón a Brad. Su familia se desmoronó y siente que ya no hay vuelta atrás".

Por su parte, Jolie ha dejado claro que quiere cerrar este capítulo. Incluso ha planteado la posibilidad de alejarse de Hollywood. En una entrevista con The Hollywood Reporter en 2024 explicó: "Estoy aquí porque tengo que estarlo debido a mi divorcio, pero cuando mis hijos cumplan 18 años podré irme".

"Pasaré mucho tiempo en Camboya. También visitaré a mis familiares dondequiera que estén en el mundo", agregó.

La actriz también aseguró que quiere seguir adelante con su vida. "Para ser sincera, no he tenido ninguna relación desde que me separé hace una década", dijo el mes pasado a Entertainment Tonight. "Me doy cuenta de que esa parte de mi vida no es la más importante cuando me concentro en mis hijos y en mi familia. No siento que tenga 51 años ni que me esté haciendo mayor. Siento que necesito volver a vivir. Volver a ser libre".

Traducción de Leticia Zampedri