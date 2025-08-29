Desde Taylor Swift hasta Georgina Rodríguez: los anillos de compromiso más caros de las celebridades

Más allá de sus carreras, las celebridades a menudo despiertan fascinación con su estilo, relaciones y vida tras las cámaras. No es de extrañar que sus compromisos y anuncios matrimoniales generen gran interés.

Los anillos de compromiso, en particular, captan curiosidad por sus elevados precios, extravagantes diseños y fantásticas historias. A lo largo de los años, varios famosos han hecho titulares con opulentas elecciones que incluso han pasado a la historia por su importancia en la cultura pop.

A continuación, un resumen de algunas de las sortijas de compromisos más costosas y mediáticas de años recientes.

Anna Kournikova

A pesar de mantener detalles sobre su relación con el cantante Enrique Iglesias en relativo hermetismo, la extenista profesional Anna Kournikova ha dado de qué hablar con sus anillos de compromiso por décadas. Kournikova, quien se encuentra esperando a su cuarto hijo, debutó el primer anillo en las canchas de tenis en 2004. La pieza de joyería contendría, según expertos, un raro diamante rosa de 11 quilates en forma de pera. Este tipo de diamante solamente se encontraba en minas australianas que ahora se encuentran cerradas por completo, lo que hace al anillo de Kournikova uno de los últimos en su clase.

El segundo anillo, con el que se ha visto a la extenista en años recientes, ostenta un diamante canario de talla radiante. Su valor original se aproximaría a 5,4 millones de dólares. En la actualidad, el anillo estaría valorado en 9 millones.

Mariah Carey

Si bien los anillos de compromiso más costosos provocan asombro, estos no siempre garantizan llegar al altar. Uno de los ejemplos más mediáticos es el de Mariah Carey y su exnovio James Packer, quien le entregó un anillo con diamantes de 35 quilates, valorado en 10 millones de dólares. El matrimonio no se materializó, pero Carey se quedó con el anillo y años más tarde lo vendió por 2 millones de dólares.

open image in gallery Taylor Swift anunció su compromiso con Travis Kelce el 26 de agosto ( Instagram/@taylorswift )

Taylor Swift

Luego de revelar su compromiso con el jugador de fútbol americano Travis Kelce, Taylor Swift es una de las más recientes adiciones a esta lista. La cantante estadounidense realizó el anuncio a través de una publicación en Instagram, en donde se podía observar un anillo clásico con inspiraciones de época en su dedo. La alianza grabada a mano lleva un diamante de corte cojín de mina antigua, reflejando las afinidades de Swift con la estética retro.

Según reportes, el anillo fue diseñado por Kindred Lubeck de Artifex Fine, siguiendo indicaciones de Kelce, y su precio podría estar valorado entre uno a dos millones de dólares, aunque varios medios especulan que su valor es de 550.000 dólares.

Beyoncé

Pionera de música, moda y del famoso baile del anillo, ’Single ladies (Put a ring on it)’, Beyoncé no podía faltar en esta lista. En 2007, su ahora esposo Jay-Z le pidió matrimonio con un anillo de Lorraine Schwartz. El precio, en ese entonces, ascendía a los 5 millones de dólares. Hoy en día, el anillo de diamante de corte esmeralda está valorado en 7,5 millones.

open image in gallery Selena Gomez se comprometió con Benny Blanco a finales de 2024. ( Instagram @selenagomez )

Selena Gomez

La actriz, cantante y fundadora de Rare Beauty, Selena Gomez, anunció su compromiso a finales de 2024. Según reportes, su prometido, Benny Blanco, diseñó su anillo de compromiso junto a Katherine y Stephanie Theofilos, diseñadoras de Abril Barret. La pieza lleva un diamante corte marquesa y de acuerdo con expertos, su valor oscilaría entre 200.000 y un millón de dólares.

Zendaya

Como uno de los íconos de moda de la nueva generación, Zendaya ha generado gran expectativa con su compromiso con el actor Tom Holland. La actriz mostró por primera vez su anillo de compromiso a inicios de 2025 durante la ceremonia de los Golden Globes. La joya se trataba de un anillo de diamantes de 5 quilates diseñado por la británica Jessica McCormack. Aunque el precio no se ha confirmado, rumores en los medios lo valoran en más de 200.000 dólares.

open image in gallery Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo ( Getty Images )

Georgina Rodríguez

A mediados de agosto de 2025, Georgina Rodríguez compartió en redes sociales su compromiso con la leyenda del fútbol, Cristiano Ronaldo. Su anillo no tardó en convertirse en tendencia en internet. Además de su gran tamaño, la pieza llamó la atención por su singularidad. Expertos estiman que el diamante central supera los 30 quilates. Incluyendo a las piedras laterales, el anillo tendría entre 35 y 37 quilates, lo que lo convertiría en uno de los anillos más costosos entre las celebridades, superando los 5 millones de dólares.