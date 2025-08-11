Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez anuncian su compromiso y muestran un enorme anillo de diamantes ovalado

El futbolista Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez han anunciado su compromiso tras ocho años de relación.

El lunes, Rodríguez (31) publicó una foto en Instagram de un gigantesco anillo de compromiso ovalado con lo que parece ser la mano del astro portugués del fútbol al fondo.

“Sí, acepto. En esta y en todas mis vidas”, escribió en un pie de foto traducido.

La pareja reveló por primera vez su relación en 2017 después de aparecer juntos en los premios Best FIFA Football Awards en Zúrich, Suiza, antes de publicar fotos juntos por primera vez en las redes sociales a finales de ese año.

En junio de 2017, dieron la bienvenida a su primer par de gemelos, Eva María y Mateo, de ocho años, a través de un vientre de alquiler, y luego recibieron a su hija Alana, de siete años, en noviembre de 2017. Ronaldo también tiene un hijo de 15 años, Cristiano Jr., de una relación anterior.

Rodríguez publicó el lunes una foto de su anillo de compromiso en Instagram ( Getty Images )

Unos años después, la modelo y el futbolista anunciaron el fallecimiento de su hijo gemelo, Ángel, en abril de 2022, al tiempo que desvelaban que había nacido su hija gemela, Bella, ahora de 3 años.

Ronaldo y Rodríguez compartieron la noticia del fallecimiento de su hijo en una publicación conjunta en las redes sociales. “Con nuestra más profunda tristeza tenemos que anunciar que nuestro bebé ha fallecido. Es el mayor dolor que pueden sentir unos padres”, escribieron, y continuaron: “Solo el nacimiento de nuestra niña nos da fuerzas para vivir este momento con algo de esperanza y felicidad”.

La pareja también aprovechó la ocasión para expresar su gratitud a los médicos, enfermeras y personal sanitario por “todos sus cuidados expertos y su apoyo”.

“Todos estamos devastados por esta pérdida y pedimos amablemente privacidad en este momento tan difícil. Nuestro bebé, eres nuestro ángel. Siempre te querremos”, añadieron.

Días después, Ronaldo agradeció el apoyo de sus compañeros en Instagram y reveló que su hija, entonces recién nacida, había salido del hospital. En su publicación, también compartió una foto de su familia, que incluía a sus otros tres hijos.

Rodríguez volvió a reflexionar sobre ese momento durante la segunda temporada de su serie de Netflix, Soy Georgina, en 2023. “Más de 40 millones de personas me siguen, pero nadie sabe cómo me siento realmente. Este año he vivido el mejor y el peor momento de mi vida en un instante”, dijo entonces en un tráiler de la nueva temporada.

El video mostraba a Rodríguez y Ronaldo sosteniendo la ecografía de su gemela, antes de mostrar fotos de la pareja sosteniendo a la bebé recién nacida. Rodríguez explicó entonces entre lágrimas cómo el astro del fútbol la había ayudado a superar su duelo y la había animado a seguir adelante.

“La vida es difícil. La vida sigue”, dijo, y agregó: “Tengo razones para seguir adelante y ser fuerte. Cris me animó mucho a seguir con mis proyectos. Me dijo: 'Gio, sigue con tu vida'. Te hará bien'”.

La influencer expresó su gratitud por sus seres queridos, añadiendo: “Mi prioridad ahora mismo son mi familia y mis hijos. Estoy muy contenta y agradecida”.

