Michael Douglas revela incidente “sumamente vergonzoso” que puso fin a su amistad con Julia Roberts

En sus memorias recién publicadas, One Helluva Ride, Michael Douglas habla abiertamente sobre un incidente “sumamente vergonzoso” que involucra a Julia Roberts.

En su nuevo libro, el actor (82) comparte un relato extraordinariamente sincero sobre su abuso de cocaína y alcohol, que le provocó algunos momentos lamentables en su vida.

“Una noche típica consistía probablemente en cinco copas y un gramo de cocaína”, escribe Douglas sobre el punto álgido de su adicción a principios de los 90.

Fue durante esta época cuando Douglas tuvo lo que él describe como “un incidente sumamente vergonzoso con Julia Roberts que [lo] marcó durante años”.

En 1990, Douglas produjo Línea mortal, el thriller de Joel Schumacher protagonizado por Roberts, Kiefer Sutherland, Kevin Bacon y Oliver Platt.

open image in gallery Michael Douglas afirma que no siguió siendo amigo de Julia Roberts después de ofenderla en una fiesta de los Globos de Oro en 1990 ( Getty )

open image in gallery Michael Douglas afirma que Julia Roberts tenía el brazo alrededor de su hijo, Cameron (a la izquierda), en una fiesta de los Globos de Oro cuando este tenía 13 años ( Getty )

Durante la producción, Douglas asistió a una fiesta de los Globos de Oro tras ser nominado por Wall Street, mientras que Roberts estuvo allí después de su papel en Mystic Pizza. Según Douglas, Roberts salía con Sutherland en ese momento y lo llevó a una fiesta posterior.

Douglas dice que había llevado a su hijo Cameron, que tenía unos 13 años en aquel momento.

“Estábamos en el bar, y Julia tenía a mi hijo con el brazo alrededor, como acariciándolo”, afirma Douglas, y añade: “Para mí, en ese momento, él parecía aturdido... pero yo estaba bastante borracho”.

Él se enfrentó a Roberts: “Le dije: ‘Quita tus manos de encima de mi hijo y métete ese Globo de Oro por donde no te dé el sol’”.

“A la mañana siguiente, mi socio productor, Rick Bieber, me llamó y me dijo: 'Tenemos que hablar, Michael'. Había cruzado la línea con la actriz joven más solicitada de Hollywood”, continuó.

Posteriormente, Douglas pidió perdón a Roberts enviándole rosas, antes de disculparse personalmente con ella y con Sutherland en la oficina de producción de Línea mortal.

“Por suerte, me perdonaron lo suficiente como para superar aquello y terminar la película. Seguí siendo amigo de Kiefer. De Julia, no tanto”, escribe Douglas.

The Independent se ha puesto en contacto con los representantes de Roberts para obtener comentarios.

open image in gallery Julia Roberts interpretó a la estudiante de medicina Rachel Mannus en ‘Línea mortal’, una película producida por Michael Douglas ( Columbia Pictures )

En otra parte de sus memorias, Douglas revela que tuvo una aventura con la actriz Kathleen Turner mientras filmaba la película de aventuras de 1984, Tras la esmeralda perdida, en México.

Douglas relató que habían mantenido su romance en secreto para todos, incluyendo a su compañero de reparto Danny DeVito y al director Robert Zemeckis. En aquel entonces, Douglas estaba separado de Diandra Luker, su primera esposa y madre de Cameron.

Posteriormente, el actor retomó su relación con Diandra, de la que se divorció en el año 2000. Ese mismo año, Douglas se casó con su actual esposa, Catherine Zeta-Jones. La pareja tiene dos hijos: Dylan y Carys.

Tras la confesión de Douglas, que acaparó los titulares, Turner declaró a la revista People: “¡Dios mío, qué revuelo por algo que pasó hace 40 años! Adoro a Michael y estoy deseando disfrutar del libro”.

Traducción de Sara Pignatiello