Catherine Zeta-Jones dice que venció a Jenna Ortega en duelo de espadas de ‘Merlina’

La actriz de Merlina, Catherine Zeta-Jones, se declaró mejor espadachina que su compañera de reparto Jenna Ortega, tras una escena de la nueva temporada de la serie.

La ganadora del Oscar por Chicago, que regresa como Morticia Addams en la segunda temporada del éxito de Netflix, comparte varias escenas con Ortega, incluida una en la que madre e hija se enfrentan en un duelo con los ojos vendados.

Zeta-Jones, de 55 años, ya tiene experiencia con la esgrima gracias a su papel en La máscara del Zorro (1998) y su secuela La leyenda del Zorro (2005). Al ser consultada sobre quién tiene mejores habilidades con la espada, no dudó en proclamarse la ganadora.

“Mira, soy mayor que ella, hice dos películas de Zorro, así que me voy a dar el punto a mí”, dijo Zeta-Jones a CNN News Central, pidiendo disculpas a su compañera de reparto de 22 años.

“Tengo un poco de habilidad con la espada”, agregó, y afirmó estar “encantada de haberla recuperado”.

Zeta-Jones agregó: “Fue genial porque, como muchos padres saben, la relación madre-hija en la adolescencia puede ser un poco conflictiva. Y eso también se refleja en Merlina”.

“Jenna Ortega, a quien adoro, y yo nos divertimos muchísimo, porque nuestros personajes tienen un duelo verbal y emocional constante. Luego, los guionistas lo llevaron al plano físico. Y lo disfrutamos mucho”.

La nueva temporada de Merlina, que The Independent calificó como “demasiado predecible” en una reseña de tres estrellas, llega casi dos años después de que la serie se convirtiera en un fenómeno global para Netflix.

Jenna Ortega y Catherine Zeta-Jones en ‘Merlina’ ( Netflix )

Producida por Tim Burton, la serie sobrenatural sigue a Merlina, el personaje interpretado por Jenna Ortega y creado por el caricaturista Charles Addams, mientras intenta dominar su habilidad psíquica en la Academia Nevermore.

Recientemente, Ortega elogió a Catherine Zeta-Jones y a la nueva incorporación del elenco, Dame Joanna Lumley, quien interpreta a la abuela Hester Frump, y las describió como “personas glamorosas, generosas” e “increíblemente talentosas”.

“Me alegró tener más escenas con Catherine esta temporada”, dijo a Radio Times.

“Morticia es, sin duda, un personaje fascinante, y Catherine tiene una voz y una presencia encantadoras. Fue un placer verla darle aún más profundidad al personaje”.

Merlina ya está disponible en Netflix.

Traducción de Leticia Zampedri