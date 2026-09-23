¿Qué piensan las parejas y los solteros sobre el amor verdadero?

Menos de la mitad de los estadounidenses solteros creen que algún día encontrarán a “esa persona especial”, según una nueva encuesta.

La encuesta de 2.000 adultos, la mitad solteros y la mitad en pareja, reveló que solo el 41 % de los solteros confía en encontrar a su persona ideal, y una quinta parte de quienes ya tienen pareja no cree que su relación actual sea su verdadero amor.

Aun así, la búsqueda continúa. En promedio, las personas han confundido a alguien con “esa persona especial” dos veces, y un tercio ha tenido el corazón roto incluso más veces que eso.

Pese a todo, el 26 % de los estadounidenses todavía creen que existe alguien realmente indicado para ellos, siendo la generación X la más apegada a esa visión clásica del amor verdadero (28 %) y la generación Z la más abierta a otras posibilidades (19 %).

Uno de cada ocho incluso cree que podría haber más de un alma gemela a lo largo de la vida.

La monogamia sigue siendo el estilo de relación preferido (47 %), aunque el concepto de compromiso se está ampliando, con la generación Z a la cabeza de estructuras de pareja más abiertas y flexibles (24 %).

Realizada por Talker Research paraLELO, la encuesta encontró que la mayoría siente que ha perdido su “toque” romántico.

El 56 % no se siente seguro de conservarlo, y las mujeres se sienten más oxidadas que los hombres (60 % frente a 47 %).

Casi uno de cada cinco (18 %) siente que ya ni siquiera sabe qué es “normal” en las citas hoy en día. En promedio, la persona típica lleva casi un año y medio sin tener una buena cita.

“Salir a la conquista puede sentirse abrumador hoy en día, especialmente cuando las reglas tradicionales ya no aplican y las expectativas siguen subiendo”, dijo Luka Matutinović, director de marketing de LELO. “Sentir que perdiste tu 'toque' no significa que no sepas coquetear o seducir; simplemente muestra que el panorama de las citas está evolucionando”.