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¿Qué piensan las parejas y los solteros sobre el amor verdadero?

Encontrar el amor verdadero parece cada vez más difícil: menos de la mitad de los solteros confía en hallar algún día a su persona ideal

Talker
Más de la mitad de los estadounidenses siente que ha perdido su “toque” romántico
Más de la mitad de los estadounidenses siente que ha perdido su “toque” romántico (Getty/iStock)

Menos de la mitad de los estadounidenses solteros creen que algún día encontrarán a “esa persona especial”, según una nueva encuesta.

La encuesta de 2.000 adultos, la mitad solteros y la mitad en pareja, reveló que solo el 41 % de los solteros confía en encontrar a su persona ideal, y una quinta parte de quienes ya tienen pareja no cree que su relación actual sea su verdadero amor.

Aun así, la búsqueda continúa. En promedio, las personas han confundido a alguien con “esa persona especial” dos veces, y un tercio ha tenido el corazón roto incluso más veces que eso.

Pese a todo, el 26 % de los estadounidenses todavía creen que existe alguien realmente indicado para ellos, siendo la generación X la más apegada a esa visión clásica del amor verdadero (28 %) y la generación Z la más abierta a otras posibilidades (19 %).

Uno de cada ocho incluso cree que podría haber más de un alma gemela a lo largo de la vida.

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La monogamia sigue siendo el estilo de relación preferido (47 %), aunque el concepto de compromiso se está ampliando, con la generación Z a la cabeza de estructuras de pareja más abiertas y flexibles (24 %).

Realizada por Talker Research paraLELO, la encuesta encontró que la mayoría siente que ha perdido su “toque” romántico.

El 56 % no se siente seguro de conservarlo, y las mujeres se sienten más oxidadas que los hombres (60 % frente a 47 %).

Casi uno de cada cinco (18 %) siente que ya ni siquiera sabe qué es “normal” en las citas hoy en día. En promedio, la persona típica lleva casi un año y medio sin tener una buena cita.

“Salir a la conquista puede sentirse abrumador hoy en día, especialmente cuando las reglas tradicionales ya no aplican y las expectativas siguen subiendo”, dijo Luka Matutinović, director de marketing de LELO. “Sentir que perdiste tu 'toque' no significa que no sepas coquetear o seducir; simplemente muestra que el panorama de las citas está evolucionando”.

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