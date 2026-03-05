Diez alimentos que aceleran el envejecimiento

Somos lo que comemos: eso se nota por dentro y por fuera.

La piel envejece por diversos factores, tanto internos como externos. Los primeros se relacionan con la genética y no se pueden controlar, mientras que los externos como la exposición al sol y alimentación sí se pueden controlar.

Aunque su envejecimiento es inevitable, sí se pueden llevar a cabo comportamientos que ayuden a disminuir los efectos de este proceso. Una de las conductas que podemos cambiar para mejorar el aspecto de la piel es la alimentación. Seguir una dieta sana y equilibrada, tiene grandes beneficios para el organismo.

Estos son los alimentos que deberías evitar para frenar el envejecimiento acelerado, según los expertos:

Las grasas trans

Hacen que se nos tapen las arterias y que disminuye la elsticidad de la piel.

Los refrescos azucarados

Apresuran el proceso de envejecimiento, ya que los azucares aceleran la muerte de las células.

Las papas fritas

En cualquier forma que se cocinen, las papas fritas tienen poca calidad nutricional y su contenido está relacionado con la producción de radicales libres que acortan la vida.

Los azúcares

Los azúcares, que activa algo conocido como la senda de la insulina, afecta los vasos sanguíneos y afecta el color y la apariencia de la piel, haciendo que esta envejezca más rápido.

Las carnes procesadas

Según la Ogranizaciónn Mundial de la Salud (OMS), “la carne procesada se clasificó como carcinógena para los humanos (Grupo 1), basada en evidencia suficiente en humanos de que el consumo de carne procesada causa cáncer colorrectal”.

La sal

Una dieta baja en sodio ayuda a mantener la piel más joven, ya que el exceso de sal sube la presión sanguínea, algo que disminuye la producción natural de colágeno.

Las carnes rojas

La OMS carne roja como “probablemente carcinógeno para los humanos (Grupo 2A), basado en evidencia limitada de que el consumo de carne roja causa cáncer en los humanos y fuerte evidencia mecanicista apoyando un efecto carcinógeno”.

El café

El café deshidrata el cuerpo, y con él, la piel, lo que puede provoca que se pierda el lustre y la elasticidad.

El alcohol

Tiene un efecto en el cuerpo similar a ese del café. Los investigadores han descubierto que el alcohol causa estrés oxidativo, lo cual daña el ADN de una manera que puede provocar un envejecimiento prematuro. Si bien el estrés oxidativo es una parte natural del funcionamiento de su cuerpo, el consumo constante de alcohol puede desequilibrar la cantidad que producimos, haciendo que el proceso de envejecimiento se acelere.

Los carbohidratos simples

Aquellos alientos con un índice glucémico alto, como las harinas refinadas, favorecen la ruptura del colágeno y provocan que la piel sea menos fléxible y se arrugue con facilidad.

No es que nunca podamos consumir estos alimentos, pero recuerda, ¡todo en moderación!