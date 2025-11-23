Stay up to date with notifications from The Independent

Encuesta revela que la generación Z es la generación con mayor conocimiento financiero

Los resultados desmienten el estereotipo de que los jóvenes adultos gastan de forma impulsiva

Talker
Domingo, 23 de noviembre de 2025 00:10 EST
La generación Z puede ser la generación de adultos más joven, pero una nueva encuesta muestra que están tomando algunas de las decisiones financieras más acertadas de cualquier grupo de edad.

El 33 % de los 2.000 estadounidenses de la generación Z encuestados se identificaron como planificadores que elaboran presupuestos, controlan sus gastos y piensan en el futuro, mientras que el 25 % investiga precios antes de comprar.

Solo el 12 % afirma realizar compras impulsivas, lo que desmiente el estereotipo de que los jóvenes adultos gastan de forma impulsiva.

El estudio realizado por Affirm y Talker Research descubrió que la generación Z es mucho más estratégica de lo que muchos suponen.

El 64 % piensa regularmente en su futuro financiero y el 70 % afirma que su enfoque del dinero se basa en el realismo: el 43 % se considera financieramente realista y el 27 % afirma que encuentra un equilibrio entre el idealismo y el realismo.

Esta mentalidad se refleja en sus hábitos diarios. Durante el último año, el 45 % ahorró, el 38 % buscó recompensas y ofertas, el 37 % elaboró ​​un presupuesto y el 35 % aumentó sus ingresos con trabajos ocasionales o freelance.

Muchos incluso organizan su vida en torno al ahorro: el 45 % vive actualmente con su familia y el 49 % afirma que su situación de vivienda está directamente relacionada con la reducción de gastos.

Sus decisiones de gasto reflejan la misma practicidad. Casi el 45 % cocina principalmente en casa, en comparación con solo el 9% que recurre con frecuencia a la comida para llevar. Al viajar, el 26 % se ciñe a presupuestos estrictos, mientras que el 43% busca un equilibrio entre darse un capricho y ahorrar. En cuanto al ejercicio, el 45 % opta por entrenamientos gratuitos o de bajo costo, como el ejercicio al aire libre o los videos de YouTube.

Comprar ropa de segunda mano también juega un papel importante en el estilo de vida de la generación Z.

El 24 % compra ropa de segunda mano o crea su propia decoración para el hogar, el 40 % combina artículos nuevos y de segunda mano, y el 58 % aplica el mismo enfoque a la ropa.

Incluso en su vida profesional, son más tradicionales de lo esperado: el 52 % afirma preferir el trabajo totalmente presencial, a pesar de la creencia de que los trabajadores más jóvenes prefieren el teletrabajo.

Sus herramientas financieras se eligen con la misma intención. La generación Z considera las tarjetas de crédito “arriesgadas” tanto como “útiles” (22 % en ambos casos), mientras que casi el 45 % se siente más seguro usando tarjetas de débito para controlar sus gastos.

Y cuando utilizan servicios de “compre, ahora, pague después”, solo el 14 % los usa, y el 42 % de ellos lo hace específicamente para distribuir el costo de compras grandes de forma controlada y planificada, en lugar de hacerlo por impulso.

“La generación Z no es imprudente ni está desconectada de sus finanzas; son conscientes de cómo, cuándo y por qué gastan”, dijo Vishal Kapoor, vicepresidente sénior de producto de Affirm. “Valoran la flexibilidad y la transparencia, y utilizan productos que les ayudan a mantener el control y a tomar decisiones inteligentes e informadas que se adaptan a su vida”.

