Llueven críticas contra Aaron Rodgers tras comentarios mordaces sobre sus exnovias Shailene Woodley y Danica Patrick

Aaron Rodgers generó polémica por los comentarios que hizo sobre sus relaciones pasadas.

En su aparición en el pódcast de su compañero de equipo Cam Heyward, Not Just Football, el quarterback de los Pittsburgh Steelers sacó a la luz algunos trapos sucios relacionados con sus relaciones con sus exnovias Shailene Woodley y Danica Patrick.

Rodgers mantuvo una relación sentimental con la expilota de NASCAR Patrick desde 2018 hasta 2020, y posteriormente con la actriz Woodley desde 2020 hasta 2022. Esta última relación terminó con la ruptura del compromiso. Actualmente está casado con una mujer llamada Brittani, aunque se desconocen más detalles sobre ella y su relación.

Los comentarios del polémico jugador de la NFL comenzaron cuando le preguntaron: “¿Qué es lo que la mayoría de la gente malinterpreta de ti?”. En lugar de ofrecer una anécdota personal, se lanzó a una diatriba verbal contra sus exnovias.

“Salí con dos mujeres a las que nadie les importa una mierda a menos que mencionen mi nombre”, comenzó Rodgers. “Y les gusta contar su versión de lo que pasó, así que yo soy solo un monstruo de pareja, y es una p*** m*****”.

open image in gallery Aaron Rodgers está en el punto de mira por unos comentarios que hizo sobre sus exnovias ( Reuters )

A continuación, procedió a criticar a cada una de las mujeres e hizo afirmaciones mordaces sobre Woodley y afirmó que Patrick “estaba deprimida y no era agradable estar con ella”, lo que provocó una oleada de críticas.

“Sí, a veces hay que llamar a un imbécil por su nombre. Aaron Rodgers es un imbécil desagradable”, escribió una persona en X.

Otro coincidió: “Aunque fuera cierto, ¿por qué se lo cuenta a la gente? ¡Menudo imbécil!”.

“¡Aaron parece ser el denominador común en estas relaciones fallidas!”, escribió otra persona, mientras que alguien más comentó: “Este tipo debería callarse la boca… parece que está resentido, sobre todo unos días después de que ella ganó un Emmy”.

Woodley se llevó a casa su primer Emmy el fin de semana pasado en la categoría de mejor actriz invitada en una serie dramática por su papel en Paradise de Hulu.

Tanto Woodley como Patrick se pronunciaron sobre sus respectivas relaciones con Rodgers.

open image in gallery Shailene Woodley se llevó a casa su primer Emmy el pasado fin de semana por su papel en ‘Paradise’ ( AP )

open image in gallery Danica Patrick afirmó anteriormente que Rodgers era “emocionalmente abusivo” ( Getty )

Woodley declaró a Outside en 2024 que su relación con Rodgers “no era la correcta. Pero era hermosa”. Aludió a que su ruptura en 2022 fue “traumática”, dijo que había estado en una “situación tóxica” y que experimentó “el peor momento de mi vida” después.

En 2025, Patrick dijo durante una aparición en The Stage Steele Show que su ruptura con Rodgers fue “el mayor dolor” que jamás había experimentado.

“Fue repentino, así lo sentí. Era mi vida. Como cuando vives con alguien, es toda tu vida”, explicó, alegando que “la naturaleza de la relación era emocionalmente abusiva, así que me consumió por completo”.

The Independent se puso en contacto con los representantes de Woodley y Patrick para recabar sus comentarios.

Traducción de Olivia Gorsin