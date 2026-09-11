Bruce Willis se mantiene “muy presente” a pesar del diagnóstico de demencia, según declaró su esposa

Bruce Willis está “muy presente” a pesar de su diagnóstico de demencia, según declaró su esposa, Emma Heming Willis.

La estrella de Duro de Matar, de 71 años, fue diagnosticada de demencia frontotemporal (DFT) en 2023, tras haber sido diagnosticada inicialmente de afasia el año anterior. Esta afección neurológica progresiva afecta los lóbulos frontal y temporal del cerebro y puede causar cambios en el comportamiento, la comunicación, el habla y el movimiento.

Heming Willis, quien se casó con el actor en 2009, declaró en el programa de entrevistas de MS NOW Because We Care with Richard Lui que ella y Willis siguen teniendo “muchos momentos hermosos de alegría y conexión”.

“Creo que es muy importante compartir esto porque existe una narrativa muy negativa en torno a la demencia”, dijo Heming Willis en un fragmento de la entrevista publicado por Entertainment Weekly.

Y continuó: “Debemos tener cuidado y replantearnos esto. Cuando pensamos en ello o no queremos hablar de la demencia y la relegamos a un segundo plano, la persona que vive con la enfermedad y su cuidador no son vistos ni apoyados”.

open image in gallery Bruce Willis sigue estando “muy presente” a pesar de su diagnóstico de demencia, según ha declarado su esposa, Emma Heming Willis, en un comunicado sobre su estado de salud ( Getty )

En el video, Heming Willis dice que cree que “es importante saber que es difícil y que es una enfermedad terrible, pero tenemos muchos momentos de alegría y conexión que no son lo habitual, pero está bien”.

Dijo que la familia “aprendió a adaptarse y a estar presente para Bruce”.

El mes pasado, Willis hizo una rara aparición pública en la boda de su hija Tallulah en Idaho, donde fue fotografiado junto a la novia, de la mano de su nuevo yerno, Justin Acee.

Heming Willis siguió compartiendo información actualizada sobre la salud del actor y cómo afectó a su familia desde su diagnóstico en 2023.

open image in gallery El año pasado, Bruce Willis se mudó de la casa familiar a una vivienda de una sola planta con un equipo de cuidados a tiempo completo ( Getty )

En enero, ella afirmó que el actor “desconoce” que padece la enfermedad degenerativa, ya que uno de los síntomas neurológicos incluye la anosognosia, que impide que una persona reconozca con precisión su propia enfermedad.

“La gente piensa que esto podría ser negación, como si no quisiera ir al médico porque dice: ‘Estoy bien, estoy bien’. En realidad, esto es la anosognosia que entra en juego”, explicó Heming Willis. “No es negación. Es solo que su cerebro está cambiando. Esto forma parte de la enfermedad”.

En junio, ella afirmó que él recuerda detalles clave de su vida, incluida la identidad de los familiares que lo rodeaban.

“Cuando la gente pregunta: ‘¿Se acuerda de ti?’, pues sí, porque no tiene Alzheimer; tiene demencia frontotemporal”, dijo Emma en un episodio del podcast The Bossticks . “Creo que es un error muy común pensar que, al hablar de demencia, pensamos en la memoria”.

El año pasado, Willis fue trasladado a una vivienda de una sola planta con un equipo de cuidados a tiempo completo.

En aquel momento, Heming Willis declaró: “Bruce querría eso para nuestras hijas. Querría que estuvieran en un hogar más adaptado a sus necesidades, no a las suyas”.

La pareja tiene dos hijas, Mabel, de 14 años, y Evelyn, de 12. Willis tiene tres hijas con su exesposa Demi Moore: Tallulah, de 32 años, Rumer, de 37, y Scout, de 35.

Traducción de Olivia Gorsin