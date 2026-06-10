El servicio de urgencias de ‘The Pitt’ está a punto de perder a otro personaje favorito de los fans

Shabana Azeez, una de las actrices de The Pitt, confirmó que su personaje, Victoria Javadi, dejará la sala de urgencias cuando el drama médico de HBO Max regrese con su tercera temporada.

"Esta temporada ya no estoy en urgencias. Terminé mi rotación allí y ahora estoy haciendo mi rotación en psiquiatría", explicó la actriz de 29 años a Bustle durante el Festival de Televisión de Newport Beach.

"Es una sensación muy distinta para mí. Estoy un poco nerviosa, pero también es un honor poder mostrar esa faceta de la medicina", añadió.

The Pitt sigue a médicos, enfermeras y estudiantes de medicina a lo largo de un turno de 15 horas en el servicio de urgencias del ficticio Centro Médico de Traumatología de Pittsburgh. Noah Wyle lidera el reparto como el doctor Michael "Robby" Robinavitch, jefe del departamento, acompañado por Katherine LaNasa, Sepideh Moafi, Patrick Ball, Fiona Dourif, Taylor Dearden, Isa Briones, Gerran Howell y la propia Azeez.

La serie se ha convertido en uno de los mayores éxitos recientes de HBO Max, con el respaldo tanto de la crítica como del público. En 2025 obtuvo 13 nominaciones a los premios Emmy y se alzó con cinco estatuillas, entre ellas la de mejor serie dramática.

open image in gallery Shabana Azeez confirmó que Victoria Javadi dejará la sala de urgencias en la tercera temporada de ‘The Pitt’ ( AFP/Getty )

Victoria Javadi, el personaje interpretado por Azeez, forma parte de The Pitt desde su primera temporada, cuando fue presentada como una estudiante de medicina de tercer año. Con el paso de los episodios, se convirtió en una de las figuras más queridas de la serie. A sus 20 años, esta joven prodigio intenta construir su propia identidad profesional, alejándose de la sombra de sus padres —ambos médicos— mientras gana confianza y encuentra su lugar dentro de la profesión.

Su incursión en la psiquiatría no debería sorprender a los seguidores más fieles de la ficción. El final de la segunda temporada mostró a Javadi cuestionándose si la medicina de urgencias era realmente el camino que quería seguir, después de presenciar el desgaste emocional que el trabajo en la sala de emergencias provocaba tanto en el personal como en los pacientes.

En una de las escenas finales, la joven le pregunta al doctor Michael "Robby" Robinavitch si podría especializarse en psiquiatría de urgencias. La respuesta del jefe del servicio fue tan sencilla como alentadora: "Puedes hacer cualquier cosa que te propongas".

Las declaraciones de Azeez sugieren que la tercera temporada retomará la historia después de esa decisión, con Javadi realizando una rotación en psiquiatría como parte de su formación médica, en lugar de desempeñarse a tiempo completo en urgencias. Sin embargo, eso no implica necesariamente una despedida definitiva. Todo apunta a que la actriz seguirá vinculada a la serie a través del departamento de psiquiatría del hospital y de los casos que requieran apoyo especializado en el área de emergencias.

La noticia llega mientras muchos espectadores aún asimilan la salida de otra de las favoritas del público: la doctora Samira Mohan, residente de último año interpretada por Supriya Ganesh. Antes del final de temporada se confirmó que la actriz no regresará para la próxima entrega, cuyo estreno está previsto para enero de 2027.

Ganesh atribuyó su salida a una "decisión creativa" tomada por los productores. "Trabajan con muchísima dedicación en la serie y toman las decisiones que consideran necesarias por ese motivo, así que creo que son ellos quienes deben explicarlas", declaró a Los Angeles Times.

open image in gallery Shabana Azeez, Isa Briones, Gerran Howell y Noah Wyle en ‘The Pitt’ ( HBO )

La primera temporada también estuvo marcada por la salida de la doctora Heather Collins, interpretada por Tracy Ifeachor, quien abandonó el servicio de urgencias después de sufrir un aborto espontáneo durante su turno. La actriz no regresó para la segunda entrega, en una decisión que los productores atribuyeron a razones creativas.

De cara a la nueva temporada, el creador de la serie, R. Scott Gemmill, adelantó que la historia dará un salto temporal de aproximadamente cuatro meses y se situará en noviembre.

"Queríamos que el salto temporal fuera más breve; ha transcurrido menos tiempo entre temporadas", explicó a The Hollywood Reporter. "También queríamos mostrar el clima frío porque aún no lo habíamos hecho. Ya habíamos explorado el verano y parte de septiembre en la primera temporada, y nos pareció interesante ver cómo el invierno transforma la dinámica de la sala de urgencias y el tipo de emergencias que llegan al hospital".

Gemmill añadió que el cambio de estación permitirá explorar nuevos desafíos para el personal médico y ofrecer una perspectiva distinta del trabajo cotidiano en el departamento de emergencias.

Traducción de Leticia Zampedri