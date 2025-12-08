Netflix hizo temer lo peor a los fans de Stranger Things con su nueva tanda de pósters de personajes de la quinta temporada.

El lunes, semanas antes del estreno del Volumen Dos el día de Navidad, el streamer reveló nueve nuevas imágenes del elenco principal de la serie, incluyendo a Mike Wheeler (Finn Wolfhard), Eleven (Millie Bobby Brown), Will Byers (Noah Schnapp), Dustin Henderson (Gaten Matarazzo), Max Mayfield (Sadie Sink), Lucas Sinclair (Caleb McLaughlin), Steve Harrington (Joe Keery), Nancy Wheeler (Natalia Dyer) y Jonathan Byers (Charlie Heaton). Cada póster mostraba un retrato del personaje sobre un ominoso fondo rojo cubierto de rayos.

Inmediatamente, los fans en X se dieron cuenta de que tres personajes favoritos se habían quedado fuera de la alineación: Robin Buckley (Maya Hawke), Jim Hopper (David Harbour) y Joyce Byers (Winona Ryder).

Muchos expresaron sus temores de que la omisión significara que al menos uno de los tres moriría en la próxima tanda de episodios.

“¡¿Dónde está Robin?!”, preguntó uno, y añadió: “¡Me tomaré esto como un spoiler si no muestran su póster!”.

open image in gallery Maya Hawke como Robin (a la izquierda) no aparece en los nuevos carteles de personajes publicados de cara al Volumen Dos de la quinta temporada ( CORTESÍA DE NETFLIX Â© 2025 )

open image in gallery (De izq. a dcha.) Caleb McLaughlin, Finn Wolfhard, Winona Ryder, Noah Schnapp y Maya Hawke en el primer volumen de la quinta temporada de Stranger Things ( CORTESÍA DE NETFLIX Â© 2025 )

“¿Dónde está Robin? ¿Joyce? ¿Hopper?”, escribió un segundo, y un tercero comentó: “Mis tres favoritos sin un cartel; qué crueldad”.

“Es curioso cómo ordenaron las fotos”, observó un cuarto, y sugirió que el orden de los carteles era deliberado para resaltar al menos dos de los triángulos amorosos: Eleven, Mike y Will, y Steve, Nancy y Jonathan.

Otra persona señaló que aunque había visto “a mucha gente comentando que Robin [iba] a morir por no haber conseguido un póster”, no estaba de acuerdo. Escribió: “Robin es el personaje con menos probabilidades de morir de la serie. ¡Créanme!”.

Poco después de desvelar los carteles de los personajes, Netflix empezó a publicar videoclips del Volumen Uno. “Oh, estamos publicando videos ahora. Vale, pero aún no hay póster de Robin Buckley...”, respondió un fan.

Robin fue presentada por primera vez en la tercera temporada de la serie como la buena amiga de Steve, y su compañera de trabajo en la heladería del centro comercial. Por su parte, Hopper, el antiguo jefe de policía del pueblo, y Joyce, la madre de Jonathan y Will, han sido personajes principales desde el inicio de la serie en 2016.

Stranger Things, que sigue a un grupo de amigos de la escuela en su búsqueda de respuestas después de que una misteriosa niña llega de una dimensión alternativa, regresó con la primera parte de su temporada final a finales del mes pasado.

En una crítica de tres estrellas de los episodios, Nick Hilton, de The Independent, se preguntaba si el éxito de Netflix podría “terminar tan bien como empezó”.

Tras elogiar a los creadores de la serie, los hermanos Duffer, por haber creado “algo, en el asediado pueblo de Hawkins y su ciudadanía sin suerte, que [era] admirablemente inmersivo”, Hilton añadió: “El peligro ahora es que el deseo de darle una despedida espectacular socave esos momentos encantadores y emotivos en los que Stranger Things profundizó en uno de los grandes temas cinematográficos: encontrar tu lugar en el mundo al salir de la infancia”.

El segundo volumen de la quinta temporada Stranger Things estará disponible en streaming el día de Navidad en Netflix, seguido del final de la serie que se estrenará la noche de Año Nuevo en Netflix y en cines.

Traducción de Sara Pignatiello