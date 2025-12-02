Netflix acaba de registrar la semana de estreno más exitosa de su historia para una serie en inglés, gracias al lanzamiento del volumen uno de la quinta y última temporada de Stranger Things.

El querido programa rompió récords la semana pasada al alcanzar 59,6 millones de vistas, colocándose en el primer lugar del ranking global de series en inglés, según anunció la plataforma este martes.

“La cantidad de fans que ya vieron el Volumen 1 es abrumadora; la respuesta superó todo lo que hubiéramos imaginado”, expresaron los creadores de la serie, Ross y Matt Duffer, en un comunicado.

“El programa ya tiene una década, y ver que la base de fans no solo se mantiene, sino que sigue creciendo, ha sido increíblemente gratificante para nosotros, para el elenco y para los miles de artistas que ayudaron a dar vida a esta historia. No tenemos palabras para agradecerles lo suficiente, y estamos muy emocionados por compartir el Volumen 2… ¡todavía queda mucho más!”, expresaron.

Las cifras superaron el récord anterior de estreno semanal, que pertenecía a la primera temporada de Merlina, con cerca de 56 millones de vistas en sus primeros cuatro días en 2022. Además, la quinta temporada de Stranger Things se posiciona como el tercer mejor debut general en la historia de Netflix, solo superada por las temporadas dos y tres de la serie surcoreana El juego del calamar.

Hasta el momento, el récord absoluto sigue siendo de la segunda temporada de El juego del calamar, con 68 millones de vistas en una sola semana.

open image in gallery Con ‘Stranger Things’, Netflix alcanzó el mayor debut televisivo de su historia para una serie en inglés ( AFP via Getty Images )

open image in gallery Las cinco temporadas de ‘Stranger Things’ están actualmente entre las 10 series más populares de Netflix ( Netflix )

La semana pasada, Stranger Things se posicionó entre los 10 programas más vistos en los 93 países que Netflix monitorea, y alcanzó el primer puesto en 90 de ellos.

Impulsada por la expectación creciente en torno a su nueva entrega, la serie logró posicionarse en cinco de los diez lugares más altos del ranking global de Netflix, un logro sin precedentes para una producción en inglés.

Desde su estreno en 2016, las cuatro primeras temporadas de Stranger Things han acumulado más de 1.200 millones de vistas, según Netflix.

La exitosa serie de ciencia ficción, que ha conquistado audiencias en todo el mundo, estrenará tres nuevos episodios el día de Navidad. El desenlace, con una duración aproximada de dos horas, llegará tanto a la plataforma como a más de 500 cines el 31 de diciembre, coincidiendo con Nochevieja.

open image in gallery La primera tanda de episodios de la quinta temporada de ‘Stranger Things’ se estrenó el 26 de noviembre ( Netflix )

Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard, Noah Schnapp, Caleb McLaughlin y Gaten Matarazzo han sido el núcleo del elenco desde su debut. A lo largo de las temporadas, se sumaron figuras como Joe Keery, Natalia Dyer, Winona Ryder y David Harbour. Sadie Sink y Maya Hawke, incorporadas en las temporadas dos y tres respectivamente, rápidamente se ganaron el favor del público y se consolidaron como parte esencial de la historia.

Ambientada en la década de 1980, la serie narra los sucesos extraordinarios que sacuden el ficticio pueblo de Hawkins, Indiana, tras la aparición de una enigmática niña con poderes sobrenaturales, proveniente de una dimensión paralela conocida como el Otro Lado.

Traducción de Leticia Zampedri