‘Stranger Things’ 5: fans reaccionan al estreno del tráiler del Volumen 2

Se acaba de publicar el tráiler del Volumen 2 de la quinta temporada de Stranger Things, en el que los espectadores pueden echar un vistazo a las batallas a las que se enfrentarán los personajes en los próximos tres episodios.

En el avance de dos minutos de duración, volvemos brevemente al final de la segunda temporada, después de que Will haya canalizado los poderes de Vecna para impedir que un ejército de Demogorgons mate a sus amigos.

Suena la conocida melodía de ‘Upside Down’, de Diana Ross, mientras Dustin dice: “Todo este tiempo, todo lo que hemos supuesto sobre el Upside Down ha sido completamente erróneo”.

Entre las frases más destacadas se encuentra la de Vecna, que declara: “Es hora de un nuevo mundo”, mientras que Steve le dice a Dustin: “Si tú mueres, yo muero”, y Dustin corresponde.

También vemos a Henry Creel mientras se transforma de forma espeluznante en 001; pero, ¿qué significa esto?

Así que prepárate para el caos, la carnicería y los momentos más aterradores e inesperados...

¿Qué han dicho los fans?

Desde que se publicó el tráiler, los fans de Stranger Things han estado reaccionando a las nuevas escenas en las redes sociales, y les ha dejado con muchas preguntas, además de preocupación por sus personajes favoritos.

“Se acaba de publicar el tráiler de Stranger Things Vol. 2, y todo el mundo muere”, dijo una persona.

Una segunda persona escribió: “Tres segundos de Will Byers: más vale que sea una estrategia intencionada, o se va a poner feo”.

Una tercera persona respondió: “Esta fue la parte más interesante del tráiler para mí. Realmente no tienen ni idea [sobre el Upside Down] y nosotros tampoco”.

”Steve y Dustin, no hagan viajes innecesarios, no viajen por carreteras peligrosas; estoy muy asustado”, reaccionó una cuarta persona.

Otra persona publicó: “Sí, ya basta, llevan casi un año diciendo lo mismo”, haciendo referencia a la frase de Vecna.

“¿¡Es esa una maldita cabeza de dragón?!?!?!?”, exclamó otra persona.

Un fan hizo una triste observación: “Acabo de darme cuenta de que este es probablemente el último tráiler que veremos de Stranger Things”.

Stranger Things 5: Volumen 2 se estrenará el 25 de diciembre a las 5 p. m. PT en Netflix.

Traducción de Sara Pignatiello