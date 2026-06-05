James Handy: el “mejor actor de carácter” de Hollywood con un oscuro pasado militar

El intérprete James Handy, que falleció a los 81 años, dedicó casi cinco décadas a consolidarse como un actor de carácter fiable en Hollywood, interpretando pequeños papeles en todo tipo de producciones, desde la comedia policíaca Superagente K9 hasta el éxito de taquilla Top Gun: Maverick.

El actor de Hollywood fue hallado muerto a puñaladas en su casa de Los Ángeles, California, EE. UU., el miércoles 3 de junio, y el hijo de su novia fue arrestado como sospechoso de asesinato.

Nacido en la ciudad de Nueva York en marzo de 1945, Handy descubrió su pasión por la actuación tras ser seleccionado para participar en una serie de obras de teatro en la universidad; luego, comenzó a estudiar letras y teatro.

Tras ser animado por sus profesores a dedicarse a la actuación, Handy consiguió su primer papel en la pantalla en 1981: interpretó al sheriff en la película de suspense Taps, más allá del honor, junto a George C. Scott, Timothy Hutton y las estrellas emergentes Tom Cruise y Sean Penn.

Sin embargo, el inicio de su carrera se retrasó un año cuando Handy fue reclutado para servir en el Ejército de EE. UU. durante la Guerra de Vietnam. Con tan solo 21 años, Handy luchó junto a la 196.ª Brigada Relámpago en Tây Ninh entre agosto de 1966 y julio de 1967.

“Acabamos viéndonos envueltos en intensos combates durante los 27 días que estuvimos en el campo de batalla”, dijo Handy más tarde en una entrevista de 2013, y añadió: “Fue bastante horrible”.

open image in gallery James Handy en ‘Jumanji’ ( Sony Pictures Entertainment )

“Al principio, cuando estás allí, no eres consciente de que estás en una zona de combate porque no parece real. Estás a 16.000 km de casa, en medio de la jungla y el bosque. Algunas partes del país eran preciosas, pero por la noche oscurecía tanto que no podías ver ni tu mano delante de la cara”.

Agregó que sus compañeros soldados estaban “cayendo por todas partes, gritando por sus madres” en la oscuridad.

Tras regresar de la guerra, Handy se convirtió en pacifista al darse cuenta de que el ejército estadounidense “no estaba haciendo nada bueno allí y que la gente del país estaba sufriendo”.

Como era de esperar, su experiencia influyó en su forma de ver películas bélicas, especialmente aquellas que retrataban la guerra de Vietnam. El actor reveló que “odiaba” Forrest Gump. Esta comedia dramática de 1994, protagonizada por Tom Hanks, narra la participación del personaje principal en importantes acontecimientos estadounidenses del siglo XX, incluyendo su servicio en la 9.ª División de Infantería en Vietnam.

“Odié Forrest Gump ”, dijo Handy, y explicó: “Simplemente odié esa película. Me pareció una completa tontería. Su personaje, el de Tom Hanks, jamás habría sobrevivido a Vietnam. Intenté explicárselo a la gente. Nadie habría salido ileso de Vietnam después de luchar con ese tipo”.

Tras su primer papel en Taps, Handy siguió interpretando papeles secundarios en películas dramáticas de Hollywood. Apareció en el drama legal de Sidney Lumet, Será justicia (1982), junto a Paul Newman, antes de participar en Mi querida familia (1986), la comedia de atracos Burglar, protagonizada por Whoopi Goldberg, y el drama biográfico Bird, de Clint Eastwood, sobre el saxofonista de jazz Charlie “Bird” Parker.

Handy siguió protagonizando grandes éxitos de taquilla, desde Aracnofobia con Jeff Daniels y la película de superhéroes The Rocketeer hasta el clásico de Robin Williams, Jumanji. Sin embargo, uno de sus papeles más importantes fue el del teniente Roger Byers en Superagente K9 (1989). Compartió reparto con Jim Belushi, Mel Harris y Ed O'Neill en la película y, diez años después, retomó su papel en la secuela, Superagente K-911 , estrenada directamente en video.

open image in gallery James Handy en ‘Los expedientes secretos X’ ( Channel 4 )

En la década de los 90, Handy comenzó a tener papeles recurrentes en telenovelas y series policíacas, apareciendo en Melrose Place, Los expedientes secretos X, Policías de Nueva York y El ala oeste de la Casa Blanca durante varios episodios seguidos.

Interpretó el papel del director de la CIA, Arthur Devlin, en el thriller de espías Alias, de J. J. Abrams, protagonizado por Jennifer Garner como una agente doble que trabajaba para la agencia de inteligencia.

Más adelante en su carrera, Handy participó como actor invitado en Mentes criminales, Castle, Rizzoli & Isles y NCIS: Los Angeles , y tuvo un papel memorable en la película de Wolverine de 2017, Logan, protagonizada por Hugh Jackman.

Interpretó al Padre MacGuffin en la comedia Senior Entourage en 2021, y el director Brian Connors describió a Handy como uno de los “mejores actores de carácter” tras su muerte.

Su último trabajo como actor fue en 2022, cuando el veterano intérprete se reunió con Jennifer Connelly para interpretar al camarero Jimmy en Top Gun: Maverick. El actor puso fin a su ilustre carrera por todo lo alto; la secuela de la popular película original de Tom Cruise recaudó más de 1.500 millones de dólares en taquilla.

Antes de su trágica muerte, Handy vivía en Tarzana, un suburbio de Los Ángeles, con su novia y el hijo de esta, Michael Gledhill. Handy fue apuñalado hasta la muerte, y Gledhill fue arrestado como sospechoso del asesinato del actor.

En homenaje al actor, cuya trayectoria profesional ha sido muy sólida, la agente de Handy, Pam Ellis-Evenas, declaró a The Independent: “No podría haber deseado un cliente y amigo más talentoso, humilde y amable que James Handy”.

Traducción de Sara Pignatiello