Por fin terminó la espera. El volumen uno de la quinta temporada de Stranger Things ya está disponible en Netflix, con todo el suspenso, los giros inesperados y el drama sobrenatural que los fans esperaban.

Pero no es solo la historia lo que mantiene enganchados a los espectadores. La música siempre ha sido una parte importante del encanto de la serie. Repleta de éxitos clásicos, la banda sonora convierte cada escena en un momento digno de recordar.

Kate Bush regresa esta temporada y aporta su toque inconfundible a la banda sonora.

Al mismo tiempo, Robin (Maya Hawke) mantiene la música sonando en su programa de radio Rockin’ Robin, lo que hace imposible no querer escucharlas una y otra vez.

Si quieres captar el ambiente completo de los nuevos episodios, este es el momento perfecto para actualizar tu lista de reproducción con todas las canciones destacadas.

Capítulo 1: “La misión”

The Jackson 5 — ‘Rockin’ Robin’

Diana Ross — ‘Upside Down’

Kate Bush — ‘Running Up That Hill (A Deal With God)’

Capítulo 2: “La desaparición de Holly Wheeler”

ABBA — ‘Fernando’

The Chordettes — ‘Mr. Sandman’

Capítulo 3: “La trampa de Turnbow”

Freddy Martin — ‘To Each His Own’

Tiffany — ‘I Think We’re Alone Now’

Yello — ‘Oh Yeah’

Capítulo 4: “Hechicero”

Elmer Bernstein — ‘Premature Plans’

The Chords — ‘Sh-Boom’

El volumen I de la quinta temporada de ‘Stranger Things’ ya está disponible en Netflix. El volumen II se estrena en Navidad y el final de la serie sale en Nochevieja.