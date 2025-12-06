Stay up to date with notifications from The Independent

‘Stranger Things 5’: todas las canciones del volumen I para añadir a tu lista de reproducción

No solo la historia mantiene enganchados a los espectadores, la música siempre ha sido parte del encanto de la serie

Becca Monaghan
Indy100
Viernes, 05 de diciembre de 2025 20:59 EST
Por fin terminó la espera. El volumen uno de la quinta temporada de Stranger Things ya está disponible en Netflix, con todo el suspenso, los giros inesperados y el drama sobrenatural que los fans esperaban.

Pero no es solo la historia lo que mantiene enganchados a los espectadores. La música siempre ha sido una parte importante del encanto de la serie. Repleta de éxitos clásicos, la banda sonora convierte cada escena en un momento digno de recordar.

Kate Bush regresa esta temporada y aporta su toque inconfundible a la banda sonora.

Al mismo tiempo, Robin (Maya Hawke) mantiene la música sonando en su programa de radio Rockin’ Robin, lo que hace imposible no querer escucharlas una y otra vez.

Si quieres captar el ambiente completo de los nuevos episodios, este es el momento perfecto para actualizar tu lista de reproducción con todas las canciones destacadas.

Capítulo 1: “La misión”

The Jackson 5 — ‘Rockin’ Robin’

Escúchala en Spotify

Diana Ross — ‘Upside Down’

Escúchala en Spotify

Kate Bush — ‘Running Up That Hill (A Deal With God)’

Escúchala en Spotify

Capítulo 2: “La desaparición de Holly Wheeler”

ABBA — ‘Fernando’

Escúchala en Spotify

The Chordettes — ‘Mr. Sandman’

Escúchala en Spotify

Capítulo 3: “La trampa de Turnbow”

Freddy Martin — ‘To Each His Own’

Escúchala en Spotify

Tiffany — ‘I Think We’re Alone Now’

Escúchala en Spotify

Yello — ‘Oh Yeah’

Escúchala en Spotify

Capítulo 4: “Hechicero”

Elmer Bernstein — ‘Premature Plans’

Escúchala en Spotify

The Chords — ‘Sh-Boom’

Escúchala en Spotify

El volumen I de la quinta temporada de ‘Stranger Things’ ya está disponible en Netflix. El volumen II se estrena en Navidad y el final de la serie sale en Nochevieja.

Traducción de Michelle Padilla

