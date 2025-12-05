Los creadores de ‘Stranger Things’ revelan los dos personajes que estuvieron a punto de morir

Los creadores de Stranger Things respondieron a las quejas de que no matan a sus personajes principales, y revelaron que Hopper y Max fueron los que más cerca estuvieron de morir.

Desde que la serie de Netflix comenzó en 2016, ninguno de los integrantes del conjunto principal abandonó la serie, y todos los miembros del reparto llegaron a la próxima quinta y última temporada.

Esto causó críticas de que los eventos de miedo de la serie son, en consecuencia, menos impactantes, pero los hermanos Duffer dicen que la decisión se derivó de un deseo de mantenerse alejado del valor de choque.

“Podríamos matar a cualquiera en cualquier momento muy fácilmente, no es difícil”, dijeron a The Independent. “Se trata más bien de las repercusiones que tendría para el resto de nuestros personajes.

“Siempre queremos pensar en el futuro y no hacerlo solo para escandalizar a la gente o porque la gente tenga sed de sangre, que parece que la tiene”.

El dúo dijo que el jefe Jim Hopper de David Harbour fue el que estuvo más cerca de morir al final de la tercera temporada. Aunque su destino quedó en el aire, el personaje regresó la temporada siguiente.

open image in gallery Hopper, interpretado por David Harbour, fue el que más cerca estuvo de morir en “Stranger Things” ( Netflix )

“Tienes esas discusiones, pero creo que simplemente nos costó desprendernos de ese personaje”, admitieron.

Otro personaje que decidieron no matar fue Max, interpretada por Sadie Sink, ya que habría anulado el propósito de su crecimiento a lo largo de la serie.

“Max es un buen ejemplo”, dijeron. “De cierto modo, anularía el propósito de su crecimiento durante todo ese año. ¿Pasa por todo eso para morir? Ella encuentra la luz y entonces... Algunas de las cosas de las que hablas suenan maliciosas y van en contra de lo que estuviste tratando de decir”.

open image in gallery Los hermanos Duffer jugaron con matar a Max (Sadie Sink) en Stranger Things ( Netflix )

Según los guionistas, el hecho de que la serie sea una historia de madurez la diferencia de otras series que no temen matar a sus protagonistas, como Juego de Tronos.

“Es un tipo de historia muy diferente la que estamos contando. Solo tenemos que asegurarnos de que, si lo hacemos y cuando lo hagamos, no altere el tono del programa de una manera que no deseamos”, dijeron.

El par continuó: “Queremos asegurarnos de que si alguien muere como Eddie, al que matamos la temporada pasada, su muerte resuene en el transcurso de la quinta temporada”.

Netflix estrenará los cuatro primeros episodios de la temporada final de Stranger Things el 27 de noviembre. La serie concluirá en diciembre.

Traducción de Olivia Gorsin