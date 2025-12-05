Netflix sorprendió a la industria del entretenimiento al cerrar un acuerdo para adquirir Warner Bros., incluidos sus estudios de cine y televisión, así como las plataformas HBO y HBO Max, por 82,7 mil millones de dólares. Con esta compra histórica, franquicias emblemáticas como Juego de Tronos, Los Sopranos, Harry Potter y el universo DC pasarán a formar parte del catálogo de contenidos de Netflix.

Según un memorando interno enviado a los empleados de Warner Bros., al que tuvo acceso The Independent, el acuerdo aún está sujeto a varias condiciones, entre ellas la separación completa entre Discovery Global y Warner Bros. Discovery.

“Esta decisión refleja las realidades de una industria que atraviesa un cambio generacional: en cómo se financian, producen, distribuyen y descubren las historias, y reconoce la compañía sólida y transformada que somos hoy”, se señala en el documento.

El acuerdo, que incluye cerca de 10 mil millones de dólares en deuda y un valor accionario de 72 mil millones, no se cerrará antes del tercer trimestre de 2026, fecha en la que está prevista la separación completa de Discovery Global. Por ahora, no está claro cómo afectará la operación a los usuarios una vez que se concrete.

Finalmente, Netflix logró asegurar la adquisición al ofrecer 27,75 dólares por acción, lo que permitirá que cada accionista de Warner Bros. Discovery (WBD) reciba 23,25 dólares en efectivo y 4,50 dólares en acciones ordinarias de Netflix. Además, para reforzar su oferta, Netflix incluyó una cláusula de multa inversa por 5,8 mil millones de dólares en caso de que los reguladores bloqueen la operación, superando así los 5 mil millones propuestos por Paramount Skydance, la oferta rival liderada por David Ellison.

open image in gallery Las películas de Harry Potter se encuentran entre los títulos que pasarían a formar parte del catálogo de Netflix con esta adquisición ( Warner Bros )

open image in gallery Netflix comprará Warner Bros, incluida HBO y HBO Max ( Getty Images )

“Nuestra misión siempre ha sido entretener al mundo”, declaró Ted Sarandos, codirector ejecutivo de Netflix, en un comunicado.

“Al combinar la increíble biblioteca de programas y películas de Warner Bros. —desde clásicos como Casablanca y Citizen Kane hasta favoritos modernos como Harry Potter y Friends— con nuestros títulos que ya forman parte de la cultura global, como Stranger Things, Las guerreras K-pop y El juego del calamar, podremos hacerlo aún mejor. Juntos, podremos ofrecer más de lo que la gente ama y ayudar a definir el próximo siglo de narrativas”.

Por su parte, el CEO de Warner Bros. Discovery, David Zaslav, envió un memorando al personal el viernes por la mañana detallando los términos del acuerdo. En un comunicado adicional, celebró la fusión como una oportunidad para ampliar el alcance de las historias que ambas compañías han contado a lo largo del tiempo: “Esta fusión combina a dos de las mayores compañías de narración del mundo para brindar más opciones a los consumidores. Durante más de un siglo, Warner Bros. ha emocionado al público, ha captado la atención mundial y ha moldeado nuestra cultura. Al unirnos con Netflix, garantizaremos que las historias más poderosas del mundo sigan llegando a las nuevas generaciones”.

Mientras que Paramount proponía adquirir la totalidad de Warner Bros Mientras que Paramount proponía adquirir la totalidad de los activos de Warner Bros. Discovery (WBD) como parte de su oferta, el acuerdo alcanzado con Netflix permitirá que WBD continúe con su plan ya anunciado de dividir sus operaciones en dos compañías independientes: Streaming & Studios y Global Networks. Discovery Global, que se separará oficialmente de Warner Bros. hacia finales de 2026, antes de que se concrete la fusión con Netflix, agrupa una serie de activos clave, incluidos los canales de televisión por cable CNN, TNT Sports, Discovery y TBS, así como señales abiertas en Europa y productos digitales como Discovery+ y Bleacher Report.

La adquisición se produce tras una intensa guerra de ofertas, en la que Paramount y Comcast —propietaria de NBCUniversal— compitieron directamente con Netflix por el control de WBD.

Los abogados de Paramount enviaron esta semana una carta contundente al CEO de Warner Bros. Discovery, David Zaslav, en la que expresan fuertes quejas sobre el proceso de venta, al que calificaron de “inclinado e injusto”. La carta fue enviada tras conocerse que WBD había solicitado segundas ofertas a los interesados en adquirir parte o la totalidad de sus activos. Además de Paramount y Netflix, también Comcast, propietaria de NBCUniversal, había manifestado interés en una posible fusión con Warner Bros.

“Se ha vuelto cada vez más evidente, por reportes en los medios y otras vías, que WBD parece haber abandonado incluso la apariencia de un proceso de transacción justo, renunciando así a sus obligaciones con los accionistas, y haber iniciado un proceso miope con un resultado predeterminado que favorece a un solo postor”, se señala en la carta, firmada por los abogados del bufete Quinn Emanuel y publicada íntegramente por CNBC. En el documento, los representantes legales de Paramount concluyen: “Solicitamos y esperamos específicamente que esta carta sea compartida y discutida con el directorio completo de WBD”.

La carta enviada por los abogados de Paramount a David Zaslav y al directorio de Warner Bros. Discovery se conoció poco después de un reporte de Reuters que podría favorecer la narrativa de Netflix en el proceso de adquisición. Según la agencia, la compra propuesta de los estudios y la unidad de streaming de WBD por parte de Netflix probablemente reduciría los costos para los consumidores, al permitir la combinación de la app de Netflix con HBO Max en un paquete conjunto.

“En conversaciones recientes con Warner Bros. Discovery, Netflix dijo que la posible combinación de su servicio de streaming con HBO Max beneficiaría a los consumidores al bajar el costo de una oferta empaquetada”, indicó Reuters. En el reporte también se subrayó que la gran mayoría de los usuarios de Netflix ya están suscritos a HBO Max, lo que reforzaría el atractivo de una integración entre ambas plataformas.

Respaldado por su padre, el magnate tecnológico Larry Ellison —fundador de Oracle y aliado cercano de Donald Trump—, David Ellison había buscado con insistencia incorporar Warner Bros. Discovery a su creciente imperio mediático en los últimos meses. Tras la aprobación por parte de la administración Trump de la fusión de 8.400 millones de dólares entre Skydance y Paramount —una operación atravesada por tensiones políticas—, Paramount se vio obligada a pagarle 16 millones de dólares al expresidente Trump para resolver una demanda “sin mérito” relacionada con 60 Minutes. Poco después, Ellison lanzó una campaña agresiva para tomar el control de WBD, en un nuevo intento por consolidar su presencia en el sector del entretenimiento.

Ellison, convencido de tener una “carta Trump” a su favor en la carrera por adquirir Warner Bros., enfrentó múltiples rechazos. A pesar de su confianza, el directorio de Warner Bros. Discovery (WBD) descartó rotundamente las tres primeras ofertas presentadas por Paramount. Ante la falta de acuerdo, el CEO David Zaslav optó por abrir el proceso a otros interesados, prácticamente colgando un cartel de “se vende”, lo que dio inicio a una puja más amplia por los activos de la compañía. No obstante, Ellison se mantuvo firme. A lo largo del proceso, aseguró que su propuesta era la única con posibilidades reales de ser aprobada por la administración Trump, y apostó a que ese factor sería clave para convencer al directorio de WBD de aceptar la fusión entre los dos conglomerados mediáticos.

“Otros posibles compradores de WBD —hoy o en el futuro— tendrían que superar obstáculos significativos (quizá insalvables) debido a sus posiciones dominantes en el mercado”, escribió Ellison al directorio en octubre.

Trump, quien ha elogiado constantemente a Ellison desde la fusión entre Paramount y Skydance, lo ha descrito como un “gran hombre”. En los últimos meses, ha aplaudido los cambios que Ellison implementó en CBS News, entre ellos, el nombramiento de la columnista anti-woke Bari Weiss como editora en jefe, la designación de un exfuncionario de su administración —también líder de un think tank de derecha— como defensor del público, y la eliminación de las políticas de contratación basadas en criterios de diversidad. En ese contexto, la posibilidad de que Ellison aplicara una reforma similar en CNN —cadena que Trump ha despreciado durante años y calificado de “noticias falsas”— resultaba especialmente atractiva para un presidente abiertamente crítico de los medios.

Traducción de Leticia Zampedri