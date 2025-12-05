Sam Levinson, creador de Euphoria, confirmó que la esperada tercera temporada de la aclamada serie de HBO dará un salto temporal de cinco años. Según adelantó, los personajes retomarán sus historias lejos del entorno protector que representaba la escuela secundaria.

Ambientada en la ciudad ficticia de East Highland, California, Euphoria se estrenó en 2019 y rápidamente ganó elogios de la crítica, al tiempo que generó polémica por su tratamiento de temas provocadores.

Las dos primeras temporadas siguen a Rue Bennett (Zendaya), una adolescente que enfrenta los desafíos de la secundaria mientras lucha contra la adicción a las drogas y sus recaídas. A su alrededor, personajes como Jules Vaughn (Hunter Schafer), Cassie Howard (Sydney Sweeney), Lexi Howard (Maude Apatow), Nate Jacobs (Jacob Elordi) y Maddie Perez (Alexa Demie) atraviesan sus propios conflictos, que incluyen relaciones tóxicas, consumo de sustancias y problemas de salud mental.

La serie obtuvo nueve premios Emmy por sus dos primeras temporadas, incluidos dos para Zendaya y uno para Colman Domingo.

Durante la presentación de HBO Max en Londres el miércoles, Levinson señaló que la tercera temporada se ubicará cinco años después del final de la segunda.

“Lo único en lo que todos coincidimos es que no podemos volver a la secundaria. Aunque muchas series han tenido estudiantes treintañeros, no lo haremos”, afirmó Sam Levinson en declaraciones a The Hollywood Reporter. “Cinco años pareció un punto natural porque, si hubieran ido a la universidad, ya habrían terminado”.

Según adelantó el creador, la historia retomará el camino de Rue en el sur de la frontera, en México, endeudada con Laurie y “buscando formas muy creativas de saldar lo que debe”.

Laurie, interpretada por Martha Kelly, es una narcotraficante presentada en la segunda temporada y una de las figuras más inquietantes de la serie.

Sam Levinson confirmó que Cassie y Nate se casan en la próxima tercera temporada ( HBO )

Levinson también ofreció detalles sobre el destino de otros personajes. “Cassie vive en los suburbios con Nate. Están comprometidos y ella tiene una fuerte adicción a las redes sociales. Siente envidia de las vidas grandes que, al parecer, llevan sus excompañeros de secundaria en este momento”, explicó.

La segunda temporada cerró con un tenso enfrentamiento físico entre Cassie y su exmejor amiga Maddy, apenas unos minutos después de que Nate pusiera fin a su relación con Cassie.

“Creo con firmeza que esta es nuestra mejor temporada”, aseguró Levinson. “Diré que Cassie y Nate sí se casan. Lo confirmo. Y prometo que será una noche inolvidable”.

Otros personajes también evolucionan. Jules estudiará en una escuela de arte, presionada por la necesidad de construir una carrera como pintora, mientras intenta evitar responsabilidades.

Maddy trabaja en Hollywood, en una agencia de talentos para un mánager, con proyectos propios. Lexi, por su parte, es asistente de un showrunner interpretado por Sharon Stone, a quien Levinson describe como “encantadora y una verdadera figura icónica”.

La tercera temporada contará con nuevas incorporaciones al elenco, entre ellas: Rosalía, Trisha Paytas, Natasha Lyonne, Danielle Deadwyler, Eli Roth y Marshawn Lynch.

Entre las ausencias destacadas de la nueva temporada figuran varios personajes clave. Nika King, quien interpretó a Leslie, la madre de Rue, no regresará. Tampoco lo harán Austin Abrams (Ethan) ni Algee Smith (McKay), el exnovio de Cassie.

Storm Reid, quien dio vida a Gia, la hermana menor de Rue, también quedó fuera del reparto. La actriz ya había anticipado en entrevistas anteriores que no participaría en la continuación de la historia.

El presidente ejecutivo de HBO, Casey Bloys, confirmó en septiembre que la tercera temporada se estrenará en la primavera de 2026. De este modo, el lanzamiento ocurrirá tres años después del final de la segunda temporada, que se emitió en 2022.

Zendaya y Hunter Schafer en 'Euphoria' ( HBO )

Las huelgas de guionistas y actores en Hollywood durante 2023 provocaron retrasos en la producción, y los conflictos de agenda entre los protagonistas añadieron nuevas complicaciones. A su vez, varios miembros del elenco, como Zendaya, Jacob Elordi y Sydney Sweeney, impulsaron sus carreras tras el estreno de la serie y asumieron roles protagónicos en otras producciones televisivas y cinematográficas.

Además, la muerte de Angus Cloud, quien interpretó al entrañable traficante Fez, generó dificultades adicionales para el desarrollo de la nueva temporada.

Levinson reconoció que los conflictos de agenda con los actores representaron un desafío para el rodaje. “Uno quiere que todos estén presentes porque desean estar ahí y sienten pasión por el trabajo y por la historia que contamos”, afirmó.

Además, destacó el valor personal que implica escribir la serie. “Es estimulante escribir Euphoria porque puedo tomar elementos de mi propia vida, pero al final se trata de contar cómo se vive fuera de la protección que daba la escuela y cómo intentas descubrir quién eres y qué te importa en el mundo”, explicó. “Los riesgos ahora son un poco más altos que antes, porque las consecuencias son reales y nadie va a aparecer para salvarte”.

Traducción de Leticia Zampedri