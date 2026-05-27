Kenneth Iwamasa, asistente de Matthew Perry durante varios años, supuestamente salió a conducir uno de los autos del actor apenas horas después de la sobredosis fatal que terminó con la vida de la estrella de Friends en 2023.

Iwamasa, de 60 años, se declaró culpable de un cargo por conspiración para distribuir ketamina que derivó en la muerte del actor y el miércoles recibió una condena de 41 meses de prisión. Además, fue la última de las cinco personas acusadas por el caso en conocer su sentencia.

Antes de la audiencia, TMZ obtuvo una carta enviada al juez por Lisa Calio, amiga y expublicista de Perry, en la que describió a Iwamasa como una persona cuya “verdadera preocupación era no alterar el estilo de vida al que se había acostumbrado”.

Según Calio, apenas horas después de la muerte del actor recibió un mensaje de texto de Iwamasa.

“Recibí un mensaje de Kenny a las 4 de la mañana mientras conducía uno de los autos de Matthew desde la casa de Hollywood Hills hasta la casa de Palisades. Y lo estaba disfrutando muchísimo”, escribió.

Además, lanzó una dura acusación contra el exasistente: “Kenny Iwamasa mató a mi amigo. Su comportamiento narcisista, escandaloso e irresponsable, su plan psicótico, lo llevaron a calentar el jacuzzi, administrarle a Matthew la inyección gigante que él había pedido y dejarlo solo para morir”.

open image in gallery Kenneth Iwamasa, asistente de Matthew Perry durante varios años, fue condenado a 41 meses de prisión por su participación en la sobredosis fatal del actor ( Getty )

“Sea cual sea la condena que reciba, nunca será suficiente. Siempre será conocido como el hombre que mató a Matthew Perry. Supongo que eso debería darle algún tipo de consuelo”, agregó Calio.

Perry apareció muerto en el jacuzzi de su casa en octubre de 2023. La autopsia determinó que falleció por los efectos agudos de la ketamina.

Según el informe forense, el actor recibía terapia de infusión con ketamina. Sin embargo, los especialistas concluyeron que la sustancia encontrada en su organismo al momento de la muerte no correspondía a su última sesión, realizada aproximadamente una semana y media antes.

Iwamasa, contratado por Perry en 2022 y con un salario anual de 150.000 dólares para vivir en su residencia de Los Ángeles y desempeñarse como asistente personal, admitió más tarde que le administró al actor al menos 27 dosis de ketamina durante los días previos a su muerte, incluidas tres inyecciones el mismo día en que falleció.

open image in gallery Suzanne Morrison, madre de Matthew Perry, responsabilizó a Iwamasa por la muerte de su hijo ( AP )

Los abogados de Iwamasa argumentaron en documentos judiciales que su cliente actuó como un empleado que cumplía órdenes de su jefe y que mantenía una “vulnerabilidad particular” dentro de su relación con Perry.

“En resumen, no podía simplemente decir que no. Esa incapacidad tuvo consecuencias trágicas”, sostuvieron.

Sin embargo, la familia del actor dejó claro en cartas enviadas al juez que considera a Iwamasa como una de las personas con mayor responsabilidad en la muerte de Perry.

“Matthew confiaba en Kenny y nosotros también”, escribió Suzanne Morrison, madre del actor, en una carta dirigida al tribunal. “La tarea más importante de Kenny era acompañar y proteger a mi hijo en su lucha contra la adicción”.

“Pero en lugar de proteger a Matthew, facilitó e impulsó su consumo ilegal de drogas al ponerlo en contacto con un proveedor tras otro”, agregó.

Traducción de Leticia Zampedri