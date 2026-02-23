Actor recurrente de ‘Merlina’ deja la serie antes de la tercera temporada

El reparto de Merlina está sufriendo una importante remodelación.

Noah B. Taylor, que interpretaba al hombre lobo Bruno Yuson en la exitosa serie de Netflix, no regresará para la tercera temporada del spin-off de la familia Addams protagonizado por Jenna Ortega.

El personaje de Taylor rompió corazones al final de la segunda temporada con la revelación de que había estado engañando a su novia y compañera licántropa Enid Sinclar, interpretada por Emma Myers, con su exnovia. En su última escena en la serie, se ve a Bruno saliendo de la escuela de los protagonistas, Nevermore.

Esta es la segunda vez que un interés romántico de la serie se marcha después de un año. Percy Hynes White, que interpretaba a Xavier Thorpe en la serie, fue descartado antes de la segunda temporada y “apenas mencionado” en los nuevos episodios después de que surgieran acusaciones de agresión sexual contra él.

Netflix anunció el lunes que la producción de la tercera temporada de Merlina, la serie más vista de la historia de la plataforma de streaming, había comenzado en Dublín, Irlanda, con el regreso de Tim Burton como director y productor ejecutivo de la serie.

Noah B. Taylor, que interpretaba a Bruno, el interés amoroso de Enid, no volverá a 'Merlina' en la tercera temporada ( Netflix )

Los creadores de la serie, Al Gough y Miles Millar, declararon en un comunicado de prensa: “Es un oscuro placer para nosotros abrir de par en par las puertas de la Academia Nevermore una vez más, al comenzar la producción de la tercera temporada. Damos las gracias a nuestro invencible reparto y equipo por su continuo compromiso con la fatalidad y la melancolía. A los fans, les agradecemos su paciencia y sus voraces comentarios en línea: sus retorcidas teorías han inspirado pesadillas”.

“Esta temporada, damos la bienvenida a nuevos alumnos, nuevos profesores, y excavamos algunos secretos de la familia Addams que llevan mucho tiempo ocultos. No digan que no les avisamos”, añadieron.

Mientras que Taylor no regresará a la serie, Netflix anunció que Winona Ryder se uniría al reparto como estrella invitada recurrente, reuniéndola con su frecuente colaborador, Burton, y su coprotagonista de Beetlejuice Beetlejuice, Ortega.

Ryder también estará acompañada por los recién llegados Chris Sarandon, Oscar Morgan, Kennedy Moyer y, casualmente, otro actor llamado Noah Taylor.

Otra cara nueva de esta temporada será la ya anunciada Eva Green, que interpretará a la hermana perdida de Morticia Addams (Catherine Zeta Jones).

Joanna Lumley, que interpreta a la abuela de Merlina, Hester Frump, también fue ascendida a serie regular para la nueva temporada.

Entre los miembros del reparto que regresan a la serie se encuentran Ortega, Myers, Jones, Luis Guzmán, Hunter Doohan, Billie Piper y Joy Sunday. Asimismo, Fred Armisen continuará en su papel recurrente de Tío Lucas.

“Estoy muy emocionada de volver para la tercera temporada, y es genial reunirme con todo el reparto original”, dijo Burton en un comunicado, y continuó: “La incorporación de algunos queridos amigos y antiguos colaboradores míos —Winona, Eva, Chris y Noah— hace que esta temporada sea muy especial. Me siento muy afortunado”.

Traduccion de Sara Pignatiello