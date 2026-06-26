La inteligencia artificial está a “meses” de desatar caos, advierte la alianza de los Cinco Ojos

Los modelos avanzados de inteligencia artificial están a pocos meses de causar daños catastróficos a empresas y gobiernos, según advirtieron las agencias de inteligencia de los Cinco Ojos.

La alianza de inteligencia formada por Australia, Canadá, Nueva Zelanda, el Reino Unido y Estados Unidos afirmó que los sistemas críticos que ejecutan software antiguo y sin soporte corren un riesgo crítico ante los nuevos modelos de IA, que facilitarán más que nunca a los ciberdelincuentes la realización de ataques.

En un comunicado conjunto publicado el lunes, las agencias de la alianza de los Cinco Ojos afirmaron que los líderes deben “actuar con rapidez” para abordar la amenaza que representan estos sistemas de IA de avance rápido.

“Se prevé que los modelos de IA de vanguardia superarán las expectativas actuales de la industria y transformarán fundamentalmente las capacidades cibernéticas tanto ofensivas como defensivas. El plazo no es de años, sino de meses”, decía el comunicado.

Se requiere una respuesta integral de toda la organización y de toda la sociedad. El riesgo cibernético ya no puede tratarse como un asunto puramente técnico. Se trata de un riesgo empresarial fundamental y una responsabilidad de liderazgo.

El comunicado no mencionaba ningún modelo de IA específico, aunque los sistemas más avanzados de Anthropic suscitaron advertencias recientes por parte de profesionales de la ciberseguridad ( Reuters )

Los organismos de inteligencia instaron a las organizaciones y a los gobiernos a reforzar sus defensas mediante la integración de herramientas de IA en sus operaciones de seguridad.

Quienes no lo hagan se enfrentarán a consecuencias catastróficas al exponerse a piratas informáticos y otros agentes maliciosos armados con métodos nuevos y más accesibles para llevar a cabo ciberataques.

El comunicado no mencionaba ningún modelo de IA específico, aunque los sistemas más avanzados de Anthropic suscitaron advertencias recientes por parte de profesionales de la ciberseguridad.

A principios de este mes, la empresa de inteligencia artificial se vio obligada a bloquear el acceso a sus modelos Fable 5 y Mythos 5 para todos sus clientes tras las restricciones impuestas por el gobierno estadounidense.

“La IA está a punto de acelerar drásticamente la velocidad, la escala y la sofisticación de los ciberataques, lo que reduce las barreras para los adversarios y les otorga capacidades que antes estaban limitadas a agentes altamente cualificados”, declaró Gary Barlet, director de tecnología del sector público de la empresa de ciberseguridad Illumio, a The Independent.

“Lo que me preocupa es que demasiadas organizaciones todavía creen que pueden solucionar este problema con parches. No podíamos seguir el ritmo antes de la IA, y sin duda no podremos hacerlo después”.

“Los atacantes siempre tuvieron ventaja porque no operan bajo las mismas restricciones que los defensores, y esto es aún más cierto en la era de la IA. Es hora de que las organizaciones dejen de considerar una brecha de seguridad como una posibilidad y empiecen a verla como algo inevitable”.

Traducción de Olivia Gorsin