Fans de ‘The Witcher’ dan su veredicto: ¿Liam Hemsworth o Henry Cavill?

La cuarta temporada de The Witcher ya está disponible, y con ella llega el debut oficial de Liam Hemsworth como el nuevo protagonista, en reemplazo de Henry Cavill. No pasó mucho tiempo antes de que los fans comenzaran a discutir quién interpretó mejor a Geralt de Rivia.

Las primeras tres temporadas de esta oscura serie de fantasía de Netflix tuvieron a Cavill, de 42 años, como protagonista, reconocido también por su papel como Superman. Sin embargo, en 2022, para decepción de muchos seguidores, el actor anunció su salida de la serie y cedió el personaje al actor australiano Hemsworth, de 35.

La nueva temporada, compuesta por ocho episodios, retoma la historia después de los eventos que transformaron el destino del Continente en la tercera entrega, según la sinopsis oficial.

“Geralt, Yennefer y Ciri quedan separados por una guerra brutal y numerosos enemigos”, detalla. “A medida que sus caminos se distancian y sus objetivos se definen, aparecen aliados inesperados dispuestos a acompañarlos. Si logran aceptar a estas nuevas familias elegidas, podrían reunirse de forma definitiva”.

Desde el principio, muchos esperaban que Hemsworth enfrentara un camino difícil para ganarse al público, acostumbrado al enfoque más reservado de Cavill. Ahora parece que ese reconocimiento podría no llegar del todo.

open image in gallery Liam Hemsworth (izquierda) sustituye a Henry Cavill (derecha) como Geralt de Rivia en la cuarta temporada de ‘The Witcher’ ( Getty )

open image in gallery La interpretación de Geralt por parte de Liam Hemsworth en la cuarta temporada de The Witcher no logró convencer a algunos fans ( Netflix )

“Retiro toda la buena fe que le di a Liam Hemsworth”, escribió un usuario en X. “Henry siempre será mi Geralt. No sé qué es esta aberración”.

Otro fue más suave, pero igual de claro: “Nada contra Liam Hemsworth, pero The Witcher no tiene alma sin Henry. Y la forma en que reescribieron las escenas con Liam da tanta vergüenza que no pienso seguir viendo”.

“Que vuelva Henry Cavill”, pidió un tercero. “Esta línea de tiempo apesta. ¿Cómo terminamos con la versión Temu de The Witcher con Liam Hemsworth?”.

No todas las reacciones fueron negativas. Un espectador opinó que Hemsworth está “haciendo justicia al personaje”. Y agregó: “Henry Cavill hizo un gran trabajo, eso es innegable, pero ya basta de idealizarlo. Eso sí, la historia está demasiado enfocada en Yennefer esta temporada, aunque igual la estoy disfrutando”.

Otro apuntó que el problema no está en Hemsworth: “Los responsables son el showrunner y los guionistas. Por eso perdieron a Henry. Estoy seguro de que Liam puede interpretar ese papel perfectamente”.

open image in gallery Cavill interpretó a Geralt en ‘The Witcher’ durante las tres primeras temporadas. ( Netflix )

La crítica especializada también ha respondido a la ausencia de Cavill. Nick Hilton, de The Independent, escribió: “Henry Cavill era lo mejor del show, y en esta penúltima temporada, la serie tambalea sin él”. En su reseña, le dio apenas dos estrellas.

Sarah Dempster, en The Guardian, fue aún más dura: “Hemsworth tiene el carisma de un bolardo con peluca”.

Por otro lado, Aramide Tinubu, de Variety, fue más comprensiva: “Aunque la voz no es la misma, la transición es en su mayoría fluida”.

Para Tinubu, el cambio de tono en la actuación tiene sentido: “Geralt, como cazador de monstruos, ahora está más en contacto con sus emociones. Por eso, la diferencia entre ambos actores encaja mejor con el estado actual del personaje”.

La cuarta temporada de The Witcher ya está disponible en Netflix.

Traducción de Leticia Zampedri