‘La vecina perfecta’: cómo las extraordinarias imágenes policiales reconstruyen el asesinato de A. J. Owens

Ajike “A. J.” Owens era una mujer afroamericana, madre soltera de cuatro hijos, que hacía todo lo posible por sacarlos adelante en Ocala, Florida, cuando en junio de 2023 fue asesinada a tiros por su vecina blanca, Susan Lorincz.

Aunque su caso tuvo repercusión nacional en su momento, ha vuelto a captar la atención pública gracias al nuevo y premiado documental de Netflix, La vecina perfecta, dirigido por Geeta Gandbhir.

Estrenado el 17 de octubre, el impactante documental está compuesto principalmente por una cuidadosa edición de extensas grabaciones policiales, captadas durante las múltiples visitas que los agentes realizaron al callejón sin salida, en respuesta a las constantes quejas de Susan Lorincz contra los niños del vecindario.

A continuación, una línea de tiempo que muestra cómo escalaron las tensiones entre Lorincz y Owens, hasta culminar en la trágica muerte de esta última.

2021 - 2023: Dos años de crecientes tensiones en el vecindario

Susan Lorincz realizó varias llamadas al 911 para quejarse de los niños del vecindario ( Netflix )

En 2021, menos de un año después de que Susan Lorincz se mudara a la casa en alquiler ubicada frente al hogar de A. J. Owens, comenzó a llamar a la policía para quejarse de los niños del vecindario, alegando que se metían en su propiedad, hacían demasiado ruido al jugar y la provocaban.

Durante una de las visitas policiales, Lorincz afirmó haber sorprendido al hijo de Owens, Israel —que en ese momento tenía unos siete años—, intentando subir a su perro en la parte trasera de su camioneta. Al ser presionada para dar más detalles, dijo que el niño vestía una camiseta roja y que el perro era pequeño.

Los agentes luego hablaron con un testigo adulto, un vecino que se encontraba afuera con los niños en ese momento. El hombre se rió de la acusación de Lorincz, y la desestimó asegurando que el perro de Israel era de raza grande, por lo que sería imposible que un niño pudiera levantarlo hasta la camioneta.

Además de las repetidas llamadas al 911, Lorincz también se acercaba directamente a los niños, a quienes hostigaba y les gritaba insultos racistas. En su declaración jurada de arresto de 2023, admitió haber utilizado la palabra con “n” contra ellos, así como otros insultos despectivos, argumentando que lo hizo “por enojo”.

Lorincz se hizo conocida como la vecina gruñona del barrio, ya que con frecuencia usaba su teléfono para grabar o tomar fotos de los niños, supuestamente con la intención de documentar lo que consideraba un mal comportamiento.

En una conferencia de prensa de 2023, según The New York Times, el sheriff del condado de Marion, Billy Woods, informó que sus agentes respondieron entre seis y ocho reportes relacionados con el conflicto entre Lorincz y Owens durante el periodo 2021–2023.

En una de sus visitas a la comisaría para presentar una denuncia, un oficial le preguntó si deseaba que los niños fueran arrestados o recibieran algún castigo. “Sí, por supuesto”, respondió. El oficial le aclaró que solo podía levantar un informe, ya que no contaba con evidencia en video que respaldara sus acusaciones.

2023: El conflicto en el vecindario termina en tragedia

El 2 de junio de 2023, Susan Lorincz tuvo un altercado con Israel, el hijo de AJ Owens, durante el cual, según reportes, le quitó su tablet y le lanzó un par de patines. Poco después, llamó al 911. En la grabación de la llamada, Lorincz dijo: “Hay niños que se meten en la propiedad, se quedan ahí, dejan todos los juguetes tirados, gritan, chillan, son insoportables. Fui y lancé los patines hacia el otro lado”, agregó.

También afirmó que Israel la amenazó con golpearla por haberle arrojado los patines.

Al preguntarle si los niños seguían afuera, respondió: “Sí, hay varios niños afuera ahora mismo y temo por mi vida. Estoy muy asustada”.

Según el Ocala Gazette, los hijos de Owens tenían entre tres y doce años al momento del crimen.

Aunque Lorincz aseguró que no había armas involucradas, también acusó a los niños de haberla amenazado con “traer a alguien para matarla”.

A. J. Owens fue asesinada en 2023 por su vecina Susan Lorincz ( Netflix )

“Esto es ridículo”, dijo. “No dejan de molestarme. Estoy harta de estos niños”.

El operador le indicó que se mantuviera alejada de Israel, que cerrara puertas y ventanas, y le informó que un oficial acudiría al lugar lo antes posible.

De acuerdo con testimonios de vecinos, A. J. Owens cruzó la calle molesta y golpeó con fuerza la puerta de Lorincz para exigir que le devolviera la tablet de su hijo.

“Alguien golpeaba la puerta con fuerza y una mujer gritaba como loca”, contó un vecino. “Y, de pronto, se oyó un disparo”.

Lorincz disparó a través de la puerta principal y la bala alcanzó a Owens en el pecho. En un video grabado por la cámara de un vecino, su hijo mayor, Isaac, corre desesperado y suplica: “¡Ayuda! ¡Le disparó a mi mamá!”.

En otra llamada al 911, Lorincz habla entre sollozos y con la voz entrecortada: “¡Dios mío, esta mujer intentó tirar abajo mi puerta! Le disparé desde adentro”.

Luego añade: “No sabía qué hacer. Tomé mi arma y disparé hacia la puerta. Pensé que iba a matarme”.

Cuando los paramédicos llegaron al lugar, atendieron a Owens en el sitio y la trasladaron al hospital, donde fue declarada muerta.

¿Dónde está Lorincz ahora?

Susan Lorincz declaró ante las autoridades la misma noche en que A. J. Owens murió, pero fue liberada pocas horas después, mientras los detectives seguían con la investigación. La decisión provocó indignación entre los familiares de Owens y miembros de la comunidad, quienes exigieron que Lorincz fuera arrestada y enfrentara cargos.

Susan Lorincz fue condenada por homicidio culposo en agosto de 2024 y sentenciada a 25 años de prisión ( Netflix )

Susan Lorincz sostuvo que disparó a través de la puerta en defensa propia, al afirmar que temía que A. J. Owens fuera a derribarla y matarla. Justificó sus acciones amparándose en la polémica ley Stand Your Ground, vigente en varios estados como Alabama, Iowa y Texas, la cual permite el uso de fuerza letal si una persona percibe que su vida está en peligro.

Lorincz, de 60 años, fue arrestada y acusada formalmente del asesinato de Owens cuatro días después. Durante el juicio, fue declarada culpable de homicidio culposo. El juez concluyó que actuó movida por la ira, no por miedo, y enfatizó que en el momento del disparo, su vida “no corría peligro”.

Recibió una condena de 25 años de prisión y, actualmente, cumple su pena en la Institución Correccional de Homestead, en el sur de Florida.

El documental La vecina perfecta está disponible en Netflix.

