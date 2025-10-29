‘South Park’ parodia la demolición de la Casa Blanca de Trump en su episodio especial de Halloween

South Park regresa este viernes —y no el miércoles, como se esperaba— con un nuevo episodio especial de Halloween que parodiará la reciente demolición del Ala Este de la Casa Blanca, ordenada por Donald Trump.

En una imagen promocional de la longeva serie de Comedy Central, se muestra a Trump y a Satanás con cascos de construcción, de pie frente a los escombros del Ala Este. La escena hace alusión directa al hecho ocurrido la semana pasada, cuando comenzaron las obras para demoler esa parte histórica del edificio con el fin de construir un salón de baile valuado en 300 millones de dólares, impulsado por el propio Trump.

El Ala Este, que llevaba 123 años en pie, está siendo derribado a pesar de que Trump, de 79 años, había prometido que su nuevo proyecto no “interferiría” con la estructura original. Según diversos reportes, el presidente planea ponerle su nombre al nuevo salón.

El episodio, titulado “La mujer del sombrero”, presenta una trama en la que la Casa Blanca es acechada por un “espíritu perturbador proveniente del Ala Este”, según la sinopsis oficial. Mientras tanto, Stan —uno de los personajes principales— expresa su preocupación porque South Park se ha vuelto “demasiado político”.

El tráiler promocional califica el capítulo como “aterrador”, y en otro adelanto se puede ver a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, y a la fiscal general, Pam Bondi, reunidas para discutir la amenaza sobrenatural.

open image in gallery ‘South Park’ se burlará de la demolición de la Casa Blanca de Donald Trump en su episodio especial de Halloween ( Comedy Central )

open image in gallery Una cuadrilla de demolición está derribando el Ala Este de la Casa Blanca para dar paso al salón de baile de Trump ( Reuters )

Con un cambio respecto a su calendario habitual de estrenos quincenales los miércoles, South Park emitirá su episodio especial de Halloween la noche del 31 de octubre.

Esta modificación se suma a otras decisiones poco usuales en la serie. Por un lado, la temporada 27 terminó de forma abrupta tras solo cinco episodios, luego de una semana de retraso en la entrega del sexto, a pesar de que se había anunciado una temporada completa de diez capítulos.

Por otra parte, la temporada 28 se lanzó el 15 de octubre sin mayores explicaciones, pero retomó exactamente donde había quedado: con Satanás embarazado del hijo de Donald Trump.

Esa trama provocó una reacción airada por parte de la Casa Blanca en julio. En respuesta, el gobierno publicó un comunicado con fuertes críticas hacia los creadores del programa animado.

“La hipocresía de la izquierda no tiene límites. Durante años atacaron a South Park por lo que consideraban contenido ‘ofensivo’ y ahora, de repente, lo celebran”, declaró en ese momento el vocero de la Casa Blanca, Taylor Rogers, en una declaración enviada a Variety. “Al igual que los creadores de South Park, la izquierda carece de contenido auténtico y original. Por eso su popularidad sigue en caída libre”.

open image in gallery La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, y la fiscal general, Pam Bondi, aparecerán en el nuevo especial de Halloween de la serie ( Comedy Central )

“Este programa no ha sido relevante en más de 20 años y apenas sobrevive con ideas poco inspiradas en un intento desesperado por llamar la atención. El presidente Trump ha cumplido más promesas en seis meses que cualquier otro mandatario en la historia del país, y ningún programa de cuarta categoría detendrá su racha de éxitos”.

La Casa Blanca no ofreció una respuesta inmediata ante la solicitud de comentarios de The Independent sobre el episodio especial, previsto para las 10 p. m. (hora del Este) por Comedy Central.

Traducción de Leticia Zampedri