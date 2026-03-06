El actor de Better Call Saul John Christian Love reveló que actualmente trabaja como repartidor de Amazon, después de que su participación en la aclamada precuela de Breaking Bad, creada por Vince Gilligan, no se transformara en la gran oportunidad que esperaba.

Love, de 35 años, interpretó a Ernesto, amigo y excompañero de la sala de correo del abogado convertido en criminal Jimmy McGill, también conocido como Saul Goodman (Bob Odenkirk), y formó parte de las temporadas uno a cuatro del drama nominado al Emmy, emitido entre 2015 y 2022.

Sin embargo, tras su salida de la serie —que se produjo después de la muerte del hermano mayor de Jimmy, Chuck (Michael McKean), para quien Ernesto trabajaba como asistente personal—, el actor solo consiguió papeles menores en algunas producciones independientes y cortometrajes.

Recientemente, en el foro AmazonDSPDrivers de Reddit, Love habló sobre este giro temporal en su carrera en una publicación titulada “Repartiendo sonrisas y autógrafos”.

“Hola, soy John Christian Love. Solo quería contarles que, como el actor que interpretó a ‘Ernesto/Ernie’ en Better Call Saul, ahora también estoy aquí repartiendo con ustedes”, escribió.

open image in gallery John Christian Love (derecha) interpretó a Ernesto durante cuatro temporadas de ‘Better Call Saul’ ( AMC )

open image in gallery Love dijo que su coprotagonista Bob Odenkirk (derecha) era “un gran tipo y muy trabajador” ( AMC )

“Es difícil, pero voy una entrega a la vez. ¡Cuídense mucho!”, añadió junto a una selfie en el asiento del conductor de una furgoneta de Amazon y una foto firmada de Ernesto y Jimmy.

En los comentarios, un usuario le preguntó si su papel en la serie no había sido suficiente para continuar actuando. “No me he rendido”, respondió Love. “Solo que ahora todo está muy lento y BCS no fue el gran despegue que esperaba.

Hice una película importante con Lily Gladstone y Bryan Cranston, pero la producción se quedó sin dinero y nunca me pagaron”, aseguró. La filmación de Lone Wolf, dirigida por Mark Pellington y protagonizada por Gladstone y Cranston, se interrumpió de forma abrupta en julio pasado debido a problemas de financiación y, como consecuencia, varios integrantes del elenco y del equipo no recibieron su pago, según Deadline.

Ante otra consulta, esta vez sobre cómo fue trabajar con Bob Odenkirk, Love respondió: “Es un gran tipo, muy trabajador. Se aprendía el guion completo de un episodio cada nueve días más o menos y, además, hacía stand-up los fines de semana… no tengo nada malo que decir”. Asimismo, contó que enviará fotos firmadas a los fans que le hagan llegar un sobre con dirección y estampilla.

The Independent se puso en contacto con un representante del actor para solicitar comentarios adicionales.

Better Call Saul contó además con las actuaciones de Rhea Seehorn, Jonathan Banks, Patrick Fabian, Michael Mando, Giancarlo Esposito y Kerry Condon. La popular serie, que llegó dos años después de la conclusión de Breaking Bad, funcionó como historia de origen de Jimmy, quien pasó de ser un abogado dedicado a adultos mayores a convertirse en el moralmente comprometido Saul Goodman, vinculado a cárteles de la droga.

Traducción de Leticia Zampedri