La mujer conocida como la “reina de la ketamina” de North Hollywood, California, EE. UU., fue sentenciada a 15 años de prisión el miércoles por su papel en la muerte por sobredosis del actor Matthew Perry, de la serie Friends.

Jasveen Sangha (42) recibió la condena de la jueza federal Sherilyn Peace Garnett tras declararse culpable de varios delitos graves, entre ellos la distribución de ketamina con resultado de muerte.

La Fiscalía había solicitado una condena de 15 años para Sangha, a quien describe como una importante proveedora de drogas que utilizaba su casa como centro de distribución para atender a una clientela de alto poder adquisitivo. Sangha fue la última de los cinco acusados en llegar a un acuerdo con la fiscalía en una investigación federal que, según las autoridades, expuso una amplia red criminal clandestina responsable de suministrarle al actor el potente anestésico.

Los familiares de Perry presentaron declaraciones sobre el impacto del caso ante el tribunal el miércoles, en las que lo describieron como “triste, miserable y fabuloso”. La audiencia se llevó a cabo tras más de dos años de investigación, luego de que el actor (54) fuera hallado muerto en su jacuzzi en octubre de 2023. Si bien la defensa de Sangha solicitó clemencia basándose en su conducta bajo custodia, los fiscales argumentaron que la mujer había demostrado falta de remordimiento al continuar vendiendo drogas incluso después de enterarse de muertes de clientes anteriores.

La sentencia dictada hoy pone fin al caso contra Sangha, quien admitió haber vendido los 25 viales de ketamina que contenían la dosis letal. A diferencia de sus coacusados, Sangha reconoció en su declaración de culpabilidad que sus acciones habían causado la muerte de Perry, lo que la hace merecedora de la pena más severa del grupo. Tras la sentencia de Sangha, The Independent repasa las investigaciones del caso Perry.

open image in gallery Jasveen Sangha fue una de las cinco personas acusadas a nivel federal tras el hallazgo del actor Matthew Perry (en la foto) sin vida en el jacuzzi de su domicilio de Pacific Palisades, Los Ángeles, California, el 28 de octubre de 2023 ( Phillip Faraone/Getty Images para GQ )

Cómo murió Matthew Perry

El querido actor fue hallado inconsciente en la piscina de su casa en Pacific Palisades, Los Ángeles, California, el 28 de octubre de 2023. Si bien el actor había hablado abiertamente sobre su lucha de larga data contra la adicción, se informó que estaba libre de narcóticos tradicionales al momento de su muerte. Sin embargo, estaba recibiendo terapia legal de infusión de ketamina para tratar la depresión y la ansiedad.

El médico forense del condado de Los Ángeles dictaminó que su muerte había sido un accidente causado por los “efectos agudos de la ketamina”, con factores contribuyentes que incluyen ahogamiento, enfermedad de las arterias coronarias y los efectos de la buprenorfina.

Los investigadores descubrieron que la cantidad de ketamina en el organismo de Perry era equivalente a los niveles utilizados para la anestesia general, superando con creces lo que es habitual en la terapia ambulatoria.

open image in gallery Jasveen Sangha, de 42 años, fue sentenciada a una pena de prisión considerable tras declararse culpable de varios delitos graves, entre ellos la distribución de ketamina con resultado de muerte ( Instagram )

La “reina de la ketamina”

Jasveen Sangha, con doble nacionalidad estadounidense y británica, fue descrita por los fiscales federales como una proveedora de la alta sociedad que financiaba un estilo de vida lujoso gracias al narcotráfico. Desde su apartamento en North Hollywood, Sangha presuntamente vendió diversos narcóticos durante años.

En el caso Perry, los fiscales afirman que ella proporcionó el lote específico de ketamina que mató al actor, vendiendo 50 viales a personas asociadas con Perry en el transcurso de dos semanas.

Su pasado también se convirtió en un punto clave para los fiscales. Los investigadores la vincularon con la muerte por sobredosis en 2019 de otro cliente, Cody McLaury, residente de Los Ángeles, argumentando que ella era plenamente consciente del potencial letal de la droga mucho antes de la muerte de Perry.

Los médicos: Salvador Plasencia y Mark Chavez

El doctor Salvador Plasencia, conocido como “Dr. P”, fue sentenciado a dos años y medio de prisión por vender ilegalmente ketamina a Perry. La fiscalía destacó mensajes de texto en los que Plasencia se burlaba de la adicción del actor, escribiendo: “Me pregunto cuánto pagará este idiota”.

El galeno Mark Chavez le suministró el medicamento, y admitió haberlo obtenido mediante recetas fraudulentas y declaraciones falsas a distribuidores mayoristas. Chavez fue sentenciado a ocho meses de arresto domiciliario por su participación en la trama.

open image in gallery El médico Salvador Plasencia, de 44 años, fue condenado en diciembre a 30 meses de prisión tras declararse culpable de cuatro cargos de distribución de ketamina ( Getty )

open image in gallery El doctor Mark Chávez fue condenado en diciembre a tres años de libertad vigilada y a 300 horas de servicio comunitario por su implicación en la muerte de Perry ( AFP/Getty )

El asistente: Kenneth Iwamasa

Kenneth Iwamasa, asistente personal de Perry durante muchos años, fue quien le administró las inyecciones fatales. A pesar de no tener formación médica, Iwamasa admitió haberle inyectado a Perry varias veces el día de su muerte, incluyendo la dosis final.

Se declaró culpable de conspiración para distribuir ketamina causando la muerte y su sentencia está prevista para finales de este mes.

El intermediario: Erik Fleming

Erik Fleming, conocido de Perry, fue el principal enlace entre el asistente del actor y Sangha. Fleming admitió haber coordinado las ventas y transportado el dinero y las drogas entre North Hollywood y la casa de Perry.

Se declaró culpable de conspiración para distribuir ketamina y de distribución de ketamina con resultado de muerte. Al igual que Iwamasa, su sentencia final está pendiente.

Traducción de Sara Pignatiello